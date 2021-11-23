«Ладно братья Бе. Гораздо обиднее, когда тебя путают с Евгением Устюговым в России». Признание Сергея Устюгова

Интервью двукратного чемпиона мира, который отобрался на Кубок мира и теперь хочет пробиться на Олимпийские игры.

В пятницу в финской Руке открывается Кубок мира. Будет там и один из самых харизматичных спортсменов страны — Сергей Устюгов. Из-за травм и болезней 29-летний лыжник практически не выступал в прошлом сезоне, поэтому в команду ему пришлось пробивать на общих основаниях — через отборочные старты в Муонио. Он справился. И теперь с нетерпением ждет старта большого олимпийского сезона.

— Очень рад, что пробился на Кубок мира, — признается Устюгов. — В юниорской команде самым тяжелым для всех нас было попасть на чемпионат мира. Выиграть медаль там зачастую было проще.

— Сейчас та же история?

— Какие-то параллели есть. Конкуренция в России очень высокая. Если ты сразу попадаешь на Кубок мира, шансов отобраться на Олимпийские игры куда больше. Потом калитка может быть закрыта.

— Вас с Денисом Спицовым в борьбе за попадание в Руку разделило всего 7 секунд. И это по сумме двух гонок! На тоненького.

— В воскресенье мне сказали, что я не должен проигран Дэну то ли 15, то ли 17 секунд — тогда попадаю на Кубок мира. Не могу сказать, что сильно волновался. Если честно, я вообще планировал отобраться через классическую гонку, а на коньковую даже не выходить. Из-за этого в субботу пережал себя. Не сумел показать того, на что готов.

Пришлось стартовать и в воскресенье. Старался контролировать Спицова, при этом, не насилуя свой организм.

— По видео как раз складывалось ощущение, что вы шли с запасом и в этот день не были готовы умирать на дистанции.

— В субботу я был готов. И мне пришлось тяжко. А в коньковой гонке ориентировался именно по Денису.

Отношение к Олимпийским играм не изменил, но от медали не откажусь

— Какие дистанции хотели бы пробежать на Олимпиаде при идеальных раскладах?

— Пока не хочу про это говорить. Для начала мне нужно попасть туда. Маркус недавно спрашивал, на каких гонках я хотел бы сосредоточиться на Кубке мира. Ответил ему, что хочу бежать все. Чем больше стартов, тем больше шансов попасть на Олимпийские игры.

Кстати, получается, что за 10 дней я уже пробежал пять гонок. А за весь прошлый сезон у меня от силы набралось 10 стартов.

— На первых стартах в Муонио у вас получилось лучше, чем на отборочных. Почему?

— Мы приехали с гор, с Ливиньо, там было межсборье. Нагрузки упали, я выходил отдохнувшим. Плюс очень соскучился по стартам. Да, получилось хорошо, но я прекрасно понимал, что по тем стартам делать какие-то выводы нельзя. Все были на разных этапах подготовки. Вот в эти выходные народ был реально заряжен. Отбор!

— Неделю назад вы написали, что сейчас по-настоящему кайфуете от каждой гонки. Это из-за того, что в прошлом сезоне их у вас было очень мало?

— Да, теперь я начал ценить, насколько круто выходить на официальных стартах. Для меня это настоящий праздник.

— После недопуска в Пхенчхан-2018 вы многократного говорили, что Олимпийские игры больше не являются для вас особенным событием. Теперь же не скрываете, что очень хотите в Пекин. Поменяли позицию?

— Отношение не изменилось, но от медали Олимпийских игр я не откажусь. Это вызов. От России в Пекин поедет всего восемь лыжников и попасть в их число уже круто.

— Вы понимаете, что конкретно нужно сделать, чтобы быть в их числе?

— Предметного разговора не было, но у нас каждый сезон одна схема: попадаешь в призы на профильной гонке или дважды залезаешь в топ-6 — ты в команде. Остальных добирают по очкам.

Бе извинились в личном сообщении

— Каждое межсезонье у вас были приключения со здоровьем. На этот раз никаких новостей о болезнях не появлялось. В кои-то веки все прошло гладко?

— И на этот раз не миновало. Осенью пропустил сбор в Оберхофе. За пару дней до вылета планировал поучаствовать в гонке в Екатеринбурге, но в день старт проснулся с больным горлом. К вечеру вообще слег. Ехать на сбор смысла не было — мог заразить кого-то. В итоге лечил дома горло, нос, а когда вышел на тренировку, почувствовал, что при беге отдает в зубы. На приеме у врача выяснилось: у меня что-то вроде гайморита. Разбирался с этим практически месяц. Потом улетел.

После этого решил вообще не возвращаться домой и готовиться к сезону в Европе. Понимаю, что есть риск заболеть по дороге. Аэропорты, пересадки, плюс не знаешь, кто будет с тобой на соседнем кресле — может здоровый, а может и нет. Домой хочется, но все-таки лучше перестраховаться.

— Как раз когда вы боролись с болезнью, вышла книга братьев Бё. В ней снова перепутали Сергея Устюгова и биатлониста Евгения Устюгова. Многие ждали, что вы подадите в суд. Почему не сделали этого?

— Да я бы рад. Достало уже. Мне нужно найти хорошего адвоката, который помог бы сделать все как положено. У меня знакомых юристов нет. Так что, если кто-то готов — напишите мне. Как только что-то подобное появится снова, мы подадим иск.

— Сами братья с вами не связывались?

— Один из них написал. Они взяли номер у Маркуса Крамера, принесли извинения в личном сообщении. Но я уже отпустил. Ладно норвежцы ошибаются. Гораздо обиднее, когда ты бегаешь за страну, а потом тебя в ней же путают с человеком, который закончил карьеру семь лет назад. Понимаешь, что не особенно ты кому-то и нужен.

— Себе что пожелаете в олимпийском сезоне?

— Я уже не хочу ничего желать и загадывать. Несколько лет делал это, а в итоге все шло наперекосяк. Когда строишь планы и они раз за разом рушатся — это тяжко. Поэтому сейчас тупо готовлюсь, а гонки все покажут. Мне самому интересно, что получится. Точно могу сказать одно: буду бегать, пока получаю от этого удовольствие. Если же работа его не приносит, нужно менять работу.