Этап Кубка мира-2021/2022 в Руке: гид по старту лыжного сезона

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Когда и где пройдет первый этап Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам

С 26 по 28 ноября 2021 года в финском горнолыжном курорте Рука в Куусамо пройдет первый этап Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам. Данный этап откроет олимпийский сезон, который насчитывает 32 гонки.

Всего в нем будет представлено шесть дисциплин, в которых будет разыграно шесть комплектов наград:

· у женщин — спринт классическим стилем, гонка на 10 км классическим стилем и гонка преследования на 10 км; · у мужчин — спринт классическим стилем, гонка на 15 км классическим стилем и гонка преследования на 15 км.

Расписание гонок первого этапа Кубка мира-2021/2022 в Руке по лыжным гонкам

26 ноября. 12.00 (мск). Женщины. Спринт классическим стилем. Квалификация

26 ноября. 14.30. Женщины. Спринт классическим стилем. Финал

26 ноября. 12.30. Мужчины. Спринт классическим стилем. Квалификация

26 ноября. 14.55. Мужчины. Спринт классическим стилем. Финал

27 ноября. 12.15. Мужчины. 15 км классика

27 ноября. 15.30. Женщины. 10 км классика

28 ноября. 12.20. Женщины. Гонка преследования, 10 км

28 ноября. 14.30. Мужчины. Гонка преследования, 15 км

Где покажут трансляцию первого этапа Кубка мира-2021/2022 в Руке по лыжным гонкам

На сайте «СЭ» будут доступны онлайн-трансляции гонок 1-го этапа Кубка мира-2021/2022 в финской Руке. Видеотрансляции в прямом эфире покажут на matchtv.ru.

Результаты этапа Кубка мира-2020/2021 в Руке: кто побеждал и сколько медалей было у России

В сезоне-2020/2021 по итогу этапа Кубка мира в Руке лучше стала сборная Норвегии, которая завоевала 12 медалей: семь золотых, две серебряные и три бронзовые. На счету Йоханнеса Клебо было два первых места и одно второе, у Терезы Йохауг — три золота.

Швеция заняла второе место в медальном зачете этапа в Руке прошлого сезона КМ. У национальной команды шесть медалей: одна золотая, две серебряные и три бронзовые.

Сборная России с пятью медалями стала третьей в медальном зачете этапа в Руке в прошлом сезоне: четыре серебряные и одна бронзовая медаль. Александр Большунов выиграл серебро и бронзу.

24-летний Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира-2020/2021.

Медальный зачет этапа Кубка мира-2020/2021 в Руке

Место Страна Золотые медали Серебряные медали Бронзовые медали Кол-во медалей 1 Норвегия 7 2 3 12 2 Швеция 1 2 3 6 3 Россия 0 4 1 5 4 США 0 0 1 1

Регламент Кубка мира по лыжным гонкам: система начисления очков и бонусы

Набранные очки в командных спринтах идут в зачет Кубка Наций и в личный зачет лыжников из состава команды, которая заняла не ниже 15-го места. Во время подсчета очков в командных спринтах учитываются результаты не более двух команд от страны под номерами I и II.

Набранные очки в эстафетах идут в зачет Кубка Наций и в личный зачет лыжников команд, которые заняли место не ниже 15-го. Во время подсчета очков учитываются результаты команды под номером I.

Система начисления очков в Кубке мира по лыжным гонкам

Место Индивидуальные гонки / Командные спринты Командные спринты, эстафеты в личный зачет Эстафеты 1 100 25 200 2 80 20 160 3 60 15 120 4 50 12 100 5 45 11 90 6 40 10 80 7 36 9 72 8 32 8 64 9 29 7 58 10 26 6 52 11 24 5 48 12 22 4 44 13 20 3 40 14 18 2 36 15 16 1 32

На гонках массового старта существуют промежуточные финиши и бонусные очки. В зависимости от дистанции гонки меняется количество промежуточных финишей: до 10 км — 1, 11-20 км — 2, 30 км — 4, 50 км — 6.

Бонусные очки за места на промежуточном финише масс-старта

Место Очки Место Очки 1 15 6 5 2 12 7 4 3 10 8 3 4 8 9 2 5 6 10 1

Состав сборной России на первый этап Кубка мира-2021/2022 в Руке по лыжам

Состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира-2021/2022 в Руке:

· мужчины — Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Александр Бессмертных;

· женщины — Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева, Ольга Кучерук, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина и Лилия Васильева.