Норвежцы разобьются в кровь, чтобы обставить Россию на домашнем этапе. Чем ответят наши?

В пятницу стартует один из самых интересных в сезоне этапов Кубка мира

Еще перед началом сезона было понятно, что этап в Лиллехаммере особенный. Во-первых, старты в Норвегии всегда проходят на ура — там ценят и понимают лыжи как нигде. Во-вторых, там была запланирована шикарная программа: со скиатлоном и эстафетами. Эти виды впору заносить в Красную книгу Кубка мира. А то остались сплошь спринты да разделки. Ну и по части отбора на Олимпийские игры эти соревнования — одни из важнейших. Внезапно всплыла еще одна интрига: главная звезда норвежских лыж Йоханнес Клебо затеял войну со своей федерацией и лишь в последний момент договорился о своем выступлении в Лиллехаммере.

Терентьев vs Клебо. Вторая серия

Яблоком раздора между Клебо и норвежскими боссами стала стриминговая платформа. Федерация заключила с ней контракт, и, как это обычно бывает, все ее спортсмены должны бегать с логотипом нового спонсора. Однако Йоханнес наотрез отказывался и поставил вопрос ребром: либо он бежит в прежней форме, либо просто не выходит на старт.

Похожие ситуации в свое время у норвежцев были с легендарным Петтером Нортугом. Практически перед каждым сезоном он находил личного спонсора, который был не по душе федерации, постоянно ему грозили недопуском на Кубок мира, но всякий раз стороны находили компромисс. Воевать со своим главным спортсменом — абсурд. Это как если бы хоккейный «Вашингтон» начал сливать Овечкина.

Вот и теперь стороны все-таки договорились. И это здорово. Потому что чемпионат России мы посмотрим в Сыктывкаре, а сейчас хочется видеть противостояние сильнейших лыжников мира. И тот же спринт, который набил всем оскомину после вулканической победы Александра Терентьева в Руке, теперь заиграл новыми красками.

Как Русская Торпеда проявит себя в пятницу — одна из главных интриг этапа. Насколько этот парень хорош в классике, убедились все. Но так ли он силен в коньке? Сумеет ли дать бой Клебо на его территории? И как он пережил эту неделю, когда о нем восторженно отзывались все медиа России и Скандинавии?

Есть что доказывать в спринте и остальным. Все-таки это будет свободный стиль — им же побегут в Пекине-2022. В Китае на него точно выйдут Терентьев и, если сам того захочет, Большунов. А он захочет. Кто еще двое — вопрос. Напрашиваются кандидатуры Устюгова и Ретивых, но им нужно брать быка за рога. Особенно Глебу — Елена Вяльбе в конце прошлого сезона давала понять, что с учетом его сверхузкой специализации и сокращением квоты на Олимпийские игры спортсмену нужно регулярно попадать в призы. Иначе выбор будет сделан в пользу более универсального спортсмена.

Четыре претендента на одно место в разделке на ОИ

Теперь новость со знаком минус — отмена скиатлона. В Норвегии проблемы со снегом, и организаторы перекроили программу. Вместо гонки с переобуванием поставили очередную разделку. Это выглядит дико, но теперь, если не считать Олимпиады, в сезоне остались только две гонки длиннее 15 км. Скиатлон в конце января в Планице, который из-за надвигающейся Олимпиады многие могут пропустить, да Королевский марафон в Осло в марте. Все!

Это при том, что тот же скиатлон стал самой зрелищной гонкой ЧМ-2021, а «полтинник» — самой обсуждаемой. Клебо с Большуновым до сих пор мучают вопросами про те события. А каким получился скиатлон на ЧМ-2019? Рете выгрыз 0,1 у Большунова, а Сундбю проиграл Александру 0,6. Эта гонка — самый смак! Но у нас целый год спринты и разделки... Это как весь год заниматься сексом в одной только позе.

Коньковые 15 км — шанс Дениса Спицова. Он не сильно убедительно выглядел на отборах и не бежал в Руке. Теперь уже отступать некуда. Примерно такая же ситуация у Евгения Белова. Если мы берем в расчет, что Большунов побежит в Пекине все, а по итогам финского этапа на разделку отобрались Устюгов и Мальцев, получается, на эту дистанцию остается одно лишь место. А ведь помимо Спицова с Беловым есть еще обладатель второго места в общем зачете по итогам прошлого сезона Иван Якимушкин и Андрей Мельниченко, дважды заехавший в призы как раз в коньковых гонках на прошлом Кубке мира.

Большунов и эстафета

Огромный интерес к эстафете. По сути, это единственный шанс в сезоне проверить, кто готов к старту, где нужно нести ответственность не только за себя, но и за всю команду. Не секрет, что в этом виде программы нужна особая психология. Есть множество примеров из разных видов спорта, когда один атлет в эстафетах регулярно прыгает выше головы, а другой, который блещет в личных стартах, раз за разом не справляется с нервами в командных.

Вопросов в этом смысле пока миллион. Понимание есть только в одном: Червоткин -очевидный забойщик. А вот куда ставить Большунова: на финиш или, например, на второй этап, где Александр потенциально может убежать на минуту, — пока непонятно. Как и то, кому бежать два оставшихся этапа. Понятно, что решаться это будет непосредственно в Пекине, но уже в Норвегии кто-то может жирно обозначить свои претензии. Или наоборот.

Важен предстоящий этап и для женской команды. В Руке получилось, мягко говоря, не все. Девушкам пора проявлять себя как в личных гонках, так и в эстафете.

Расписание этапа

3 декабря, пятница

14.30 Спринт (С)

4 декабря, суббота

12.00 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (С)

14.00 Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (С)

5 декабря, воскресенье

11.20 Мужчины. Эстафета

13.45 Женщины. Эстафета

Время московское