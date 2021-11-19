Проблема лишнего веса у спортсменок докатилась и до циклических видов спорта. В межсезонье в лыжах было сразу два скандала на эту тему.

В начале ноября норвежская газета Dagbladet опубликовала большое исследование о расстройстве пищевого поведения у спортсменок. Статистика получилась шокирующей: 42 процента лыжниц, выступавших за национальную команду в 1980-х, признались, что руководство сборной оказывало на них давление по поводу лишнего веса. У 69 процентов на протяжении всей профессиональной карьеры не было менструаций.

По словам спортсменок, тренеры команды допускали обидные комментарии, запрещали есть рождественские сладости и могли за лишний вес даже отчислить из команды. Поэтому неправильные пищевые привычки сформировались практически у спортсменок целого поколения.

Сейчас подход изменился, но проблема остается: например, одна из сильнейших норвежек Ингвид Остберг вынуждена была полностью пропустить прошлый сезон из-за... слишком маленького веса. Тренеры решили, что соревноваться в таком состоянии опасно для ее здоровья.

А вот олимпийская чемпионка в прыжках с трамплина 2018 года Марен Лундбю недавно в слезах заявила, что пропустит Игры в Китае. «В таком виде спорта, как прыжки с трамплина, предъявляется немало экстремальных требований. Вес — одно из них, и для меня это очень тяжело», — сказала норвежка, которая предпочла сделать выбор в пользу здоровья, но не медали.

Бородавко и неоднозначная реакция

С исследованием Dagbladet почти совпало яркое интервью российского тренера Юрия Бородавко.

— Ей нужно побороть свой вес, — сказал Бородавко в интервью сайту matchtv.ru о своей ученице и одном из лидеров команды Наталье Непряевой. — Для хорошего выступления на Олимпиаде она должна весить 62-63 килограмма. Понимаете, есть лишнее, которое мешает, но отмечу, что это не жир, а мышечная масса, а она достаточно сложно убирается. Трудно и выполнять работу, и убирать мышечную массу. Рассчитываем, что за счет соревновательной скорости на стартах мышечная масса подгорит.

Высказывание Бородавко вызвало неоднозначную реакцию. Может ли тренер публично поднимать подобную тему? С одной стороны, вес спортсмена бывает не менее важен, чем особенности техники или физической подготовки. И точно так же излишний вес может привести к травмам или проблемам со здоровьем. Почему же тогда тренеру не указать на проблему, пусть и в прессе, тем самым мотивировав спортсменку ее решать?

В то же время в западном спорте не принято публично обсуждать физические данные. В гимнастике и фигурном катании уже был целый ряд скандалов, где за замечания в сторону лишнего веса тренеров обвиняли чуть ли не в буллинге. Были неприятные инциденты и в женском велоспорте. Теперь, похоже, история докатилась и до лыжных гонок.

Любое публичное обсуждение темы веса — потенциальная травма для спортсмена

— Все, что касается тела и веса человека, — достаточно интимная тема, — говорит спортивный психолог Мария Красильцева. — Хотя у спортсменов интимность тела во многом нарушена. К их телам постоянно прикасаются тренеры и партнеры, их оценивают... В спорте тело — это рабочий инструмент. И вес — это то немногое, что должно оставаться сугубо личным. Любые публичные комментарии на эту тему могут очень больно ударить по психике спортсменки.

— Есть ли корректный способ для тренера — как указать на проблему? Ведь лишний вес может сказываться на результатах, приводить к травмам...

— Самое главное: личное должно оставаться личным. Если такая проблема существует, ее нужно обсуждать один на один, не на публике и не в прессе. Как у нас часто бывает: всех спортсменок по очереди ставят на весы, а потом тебе при всех выговаривают за лишние граммы. Это недопустимо. Еще мне кажется очень важным, чтобы это был не абстрактный призыв похудеть, а совершенно конкретная рекомендация. Например, если ты на столько-то килограммов снизишь вес, то это приведет к таким-то результатам или достижениям. В таком случае у девочек появляется хотя бы ориентир, а не так, что чем меньше ты весишь — тем лучше.

— Может ли тренер ограничивать спортсменок в питании, лишать всяких вкусных вещей? Это насилие — или забота о здоровье и результате?

— Вообще, тема расстройств пищевого поведения сейчас очень актуальна. И очень болезненна для спортсменов, потому что неразрывно связана со стыдом. Буквально сегодня у меня на приеме была девочка, которая не могла ответить на самые простые вопросы о питании. То есть человек понимает, что плохо поступает со своим телом, но остановиться не может. Тренерам и родителям очень часто не хватает базовых знаний о физиологии и нутрициологии, чтобы вовремя заметить проблему или вообще не допустить ее возникновения. Например, девочке запрещают целый список продуктов, а что можно и нужно кушать — не говорят.

— Насколько расстройства пищевого поведения распространены за пределами фигурного катания и спортивной гимнастики, где они уже стали повсеместными?

— Скажу только по своему опыту. Я встречала такую проблему в синхронном плавании, прыжках в воду плюс, как ни странно, в большом теннисе. Хотя там это скорее было связано не с комментариями тренера, а с личными и семейными особенностями спортсмена. Были случаи в единоборствах — борьбе, тхэквондо, карате. Но тут всегда нужно провести грань: связано ли расстройство именно с занятиями спортом — или это проблема личностная и семейная.

— Почему обвинения в излишнем контроле веса и буллинге со стороны тренеров всплывают спустя много лет, как в случае с норвежками? Это не похоже на сведение личных счетов?

— Когда люди говорят о чем-то спустя 10-20 лет, это действительно может быть похоже на сведение счетов, но нет. Часто это время, необходимое для переработки и внутреннего принятия этой истории. Раньше человек просто не может об этом говорить. И еще, возможно, тренеры воспроизводят поведение собственных наставников, которое травмировало их как спортсменов. И, став тренерами, они уже на другой стороне продолжают делать то, что делали с ними.