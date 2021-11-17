Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных — о результатах на контрольных стартах, новом тренере и олимпийской трассе.

Бессмертных в этом сезоне совершил сверхрешительный шаг для 35-летнего лыжника, сменив тренировочную группу, в которой работал много лет. Теперь он готовится в составе группы Маркуса Крамера вместе с Сергеем Устюговым и Юлией Ступак. Первые предсезонные старты для Александра не особенно сложились. На коронной дистанции — классической разделке — он стал 14-м с отставанием в 1:40 от победителя, финна Иво Нисканена.

Организм требовал отдыха, с каждой неделей накапливалась усталость

— Результат получился именно таким по стечению обстоятельств, — рассказал Бессмертных. — Лыжи не откатывали, потому что я скорее отнесся к этому как к контрольной тренировке, чем как к гонке, где нужно непременно показать результат. Да и в принципе на всем протяжении спортивной карьеры я редко когда показывал хорошие результаты в самом начале сезона.

— Это как-то повлияет на ваши перспективы отобраться на Кубок мира?

— Нет, никак не повлияет. В выходные у нас будут еще две контрольные гонки, по итогам которых уже сформируют состав на стартовые этапы. Там уже многое станет понятно.

— Вы впервые готовились к сезону с Маркусом Крамером. Как это было?

— Казалось бы, за столько лет я уже все в тренировках попробовал. Но у Маркуса другой подход, многие вещи были в новинку. Самое непривычное — что на сборах нет выходных. То есть сбор 17-18 дней, и за все время ни одного полностью свободного дня. Максимум бывает один-два разгрузочных дня, когда ты проводишь только одну тренировку вместо двух. Я же привык к тому, что есть цикл: шесть тренировочных дней — один выходной. Организм уже требовал отдыха, с каждой неделей усталость накапливалась...

— По технике Крамер пытался что-то менять?

— Были отдельные моменты, но в целом, считаю, когда у спортсмена уже сформированная техника движений, ломать ее нет смысла. Можно сделать только хуже.

— С вами готовились иностранные спортсмены. Это помогало?

— Дело даже не в иностранцах или других спортсменах рядом. Для меня в это межсезонье поменялось буквально все, даже места тренировок. Например, в Рамзау в этом году открыл для себя новые маршруты. Катались по велодорожкам, я раньше никогда этого не делал. Хотя, казалось бы, место давно знакомое, бывал здесь много раз.

— Ваша бывшая группа Олега Перевозчикова готовилась в якутском Алдане, вы в этом году были в Европе. Что предпочитаете?

— Главный минус Алдана — это тяжелый перелет. Хотя мне там в прошлом году очень понравилось. Было классно, много снега, настоящая зима. А в этом году, насколько я знаю, снега мало, плюс аэропорт в Нерюнгри закрыли, и пришлось добираться из Якутска, что не очень удобно. Я сам предпочел между сборами остаться в Ливиньо, чтобы не тратить времени на дорогу и не менять лишний раз часовые пояса.

Уступил бы место на «Тур де Ски» молодому

— Китайцы обещают сверхжесткие антиковидные меры. У вас есть прививка?

— Я привит и к тому же переболел.

— Хотите выступить на «Тур де Ски»?

— Если честно, последние года три уже не рвусь туда. Изменился формат, стало много коротких гонок, спринтов. Мне это не совсем подходит. Конечно, если многодневка будет влиять на отбор на Олимпиаду, то в любом случае буду стараться поехать. Но если нет, спокойно уступлю свое место какому-нибудь молодому. Это не тот старт, ради которого я готов на все.

— Ваша главная гонка на Олимпиаде — классическая разделка?

— Конечно, 15 км классикой — главная и, возможно, единственная моя гонка.

— А эстафета?

— Она через два дня после разделки. Думаю, будет та же схема, что в Сочи-2014 — первых двух по итогам разделки возьмут в эстафету. Так что в любом случае нужно настраиваться на гонку.

— Про олимпийскую трассу вы уже что-то знаете?

— Профиль у меня есть в компьютере, но пока ты там не прокатился, сложно что-то сказать. Визуальное восприятие — это совсем другое. Но все в равных условиях, насколько я знаю, там пока вообще никто не был, кроме китайцев. В прошлом году страна была закрыта из-за пандемии. Так что мы не одни такие, весь мир поедет на Олимпиаду, толком не понимая, что там будет и как. Тем интереснее!

Александр Бессмертных

Родился 15 сентября 1986 года в городе Березовский Кемеровской области.

Тренируется в группе Маркуса Крамера.

Специализируется на гонках классическим стилем.

Серебряный призер Олимпийских игр в эстафете (2014). Трехкратный серебряный призер чемпионатов мира (2017, 2019).

Двукратный призер чемпионата мира среди молодежи (2009).

Многократный призер этапов Кубка мира.