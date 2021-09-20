Попала в сборную в 25 лет, бегала марафоны, Вяльбе видит ее на Олимпиаде. Новая надежда России

Анастасия Рыгалина — претендентка на успешное выступление на Играх в Пекине

У Рыгалиной уникальная история — впервые в сборную она попала только этим летом, уже в 25 лет. А до того не блистала даже на национальном уровне. Пробовала себя в лыжероллерах, а последние два года выступала в коммерческой марафонской серии.

Но этой весной на чемпионате России Анастасия неожиданно заблистала. Ниже четвертого места она не опустилась ни разу, а в двух гонках поднималась на пьедестал. И это при том, что в турнире участвовали почти все звезды национальной команды! Так что в олимпийский сезон Рыгалина впервые в жизни попала в сборную. Теперь она тренируется в группе Егора Сорина вместе с его супругой Татьяной и мечтает выступить в Пекине-2022. На недавних всероссийских соревнованиях на лыжероллерах в Тюмени Настя снова была на высоте: по итогам трех гонок она вторая, уступив только Татьяне Сориной.

В кризисный год хотела уйти в велоспорт

— Понравилось, что в Тюмени была хорошая организация и все выступали на одинаковых роллерах, — рассказала Рыгалина. — Иногда бывает, что какие-то пары более раскатанные, но тут на разминке я такого не заметила. Физическое состояние сейчас нормальное, гонки на роллерах я люблю, раньше я даже на скоростных роллерах соревновалась. Да и к кроссу, в общем, отношусь хорошо.

— Поменялась ваша подготовка после перехода в группу Сорина?

— Конечно, очень многое изменилось. Даже в плане организации: если раньше я зачастую вынуждена была сама себе искать массаж и прочее, то сейчас голова вообще не болит ни о чем, кроме тренировок. Есть новшества и в работе: например, у тренера возникли вопросы по моей технике. Оказалось, что есть ошибки в обоих стилях, и, если исправить эти, казалось бы, мелочи, можно бежать гораздо эффективнее. Также мы выяснили, что у меня слабый плечевой пояс, и сейчас над этим работаем.

— Объясните: вы два года целенаправленно бегали марафоны, где проходят до 70 км «на одних руках». Как при этом у вас может быть слабый плечевой пояс?

— Сама в шоке! Когда тестирование показало, что руки слабые, я реально не понимала: как же я умудрялась ездить марафоны?! Но даже сейчас понимаю, что небольшой шаг вперед сделан, и уже становится легче.

— Попадание в сборную в олимпийский сезон и блестящее выступление на весеннем чемпионате России. Вы это планировали?

— Я всегда к этому стремилась, еще с юниорского возраста. Но никогда у меня не было особых результатов, максимум — я могла попасть в десятку. И чем старше становилась, тем меньше у меня было шансов. Я, конечно, понимала, что в Тюмени нахожусь в хорошей форме. Но как-то по инерции думала, что попаду в топ-6 — и хорошо. Чтобы быть в призах и тем более попасть в сборную — это с ума сойти! У меня действительно осуществилась мечта всей жизни.

— В моменты, когда ничего не получалось, были мысли бросить лыжные гонки?

— Конечно. Был один кризисный год еще в юниорах, когда я хотела уйти из лыж в велоспорт. У меня папа — мастер спорта по велоспорту, так что это реальный вариант. Но потом была спартакиада по моему возрасту в Тюмени, я хорошо выступила, и вопрос отпал.

— Как вы оказались в коммерческой серии марафонов и как оцените тот период?

— Я очень благодарна своей команде, что они меня взяли и дали такие возможности. Я впервые выехала в Европу, увидела весь этот красивый мир. Поначалу было страшно, я не представляла, как это — бежать 50, 60, 70 км. Думала, что не смогу. Но у меня все получилось, и пусть я особо не блистала, но в десятки заезжала и была в целом на нормальном уровне.

Когда-нибудь хочу попробовать марафон 90 км

— Елена Вяльбе сказала, что вас готовят к выступлению в олимпийском марафоне. Как вы к этому относитесь?

— Когда мне передали ее слова, это было настолько неожиданно и приятно... Я поняла, что у меня по-настоящему есть шанс. И я сделаю все, чтобы его не упустить. Причем хочется побороться за место не только в марафоне, но и в других дисциплинах.

— Что еще кроме марафона вы любите и считаете своей специализацией?

— В принципе я могу бежать все, кроме спринта. В команде есть очень резкие, взрывные девчонки, мне этого не хватает. Но я этим особо и не занималась никогда, последние годы вообще перестала спринт тренировать. Для меня даже 10 км — это почти спринт. Но на самом деле мне сейчас интересно абсолютно все.

— Какую максимальную дистанцию вы преодолевали на лыжах?

— Марафон 70 км. В принципе ничего особенного, абсолютно реальная дистанция. Есть марафоны 90 км — когда-нибудь я бы хотела попробовать.



— Недавно вы вышли замуж. Впервые попали в сборную, олимпийский сезон, а тут еще и свадьба — не перебор?

— Будущий супруг сделал мне предложение еще прошлой осенью, и мы заранее планировали свадьбу на лето — когда обычно у меня период междусборья. А потом уже у меня все закрутилось со сборной... Свадьба прошла очень здорово, я счастлива. Единственное, о чем жалею, — что пока не получилось поменять фамилию на Прокофьева. Нужно менять очень много документов, а мне постоянно нужен загранпаспорт для поездок.

— Ваш муж — лыжник?

— Нет, катается только для себя. Но всегда меня понимает и поддерживает. Ни разу не слышала упрека по поводу того, что я постоянно на сборах или в разъездах.

Анастасия Рыгалина

Родилась 31 января 1996 года в Богородицке (Тульская область).

Чемпионка России в гонке на 15 км свободным стилем (2019) и в марафоне на 50 км свободным стилем (2021).

Участница марафонов серии Ski Сlassics (2020, 2021).

Выступает за Москву и Санкт-Петербург.

Тренируется в группе Егора Сорина.

Двукратный призер чемпионата России (2021). Чемпионка России среди молодежи (2019).