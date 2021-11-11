«Бежали против биатлонистов на тренировочных лыжах». Почему наши лыжники проиграли контрольный старт

Тренер сборной России Олег Перевозчиков рассказал о подготовке к отборам на Кубок мира, которые уже в ближайшие выходные пройдут в Финляндии.

Лыжный сезон стартует уже совсем скоро — 26-28 ноября пройдет мини-тур в финской Руке. А за неделю до этого по соседству, в Муонио, на континентальных стартах сборная России определит список участников первых гонок. В отличие от биатлонистов, место в составе здесь не гарантировано никому. Тренер одной из групп Олег Перевозчиков рассказал «СЭ»:

— почему решили никого не освобождать от отборов,

— как так вышло, что почти вся его команда проиграла на контрольной тренировке биатлонистам,

— кому на руку сокращение олимпийской трассы в Пекине,

— почему готовиться к сезону он решил в Якутии.

Диванным экспертам не объяснишь, чем контрольная тренировка отличается от гонки

— Отборы в Муонио уже совсем скоро. Кто из вашей группы будет участвовать?

- Там побегут вообще все члены сборной, кто находится на централизованной подготовке. Неважно, фаворит ты или нет. Это основной старт в этот период сезона. У остальных будет, по крайней мере, шанс сравнить себя с лидерами, попытаться отобраться. В команду все будут попадать на равных основаниях, единственное, при равенстве показателей преимущество будут иметь те спортсмены, которые успели зарекомендовать себя раньше, например местами в «красной» группе. Но ограничиваться только ими мы точно не станем. В «красной» группе у нас были пять человек, а выставлять на дистанцию мы можем по семь-восемь спортсменов, плюс гонок много.

— Почему вы решили готовиться к отборам в якутском Алдане, максимально далеко от Европы?

- В Европе сейчас есть возможность готовиться только на высоте, на глетчере. Внизу там и зимой-то снега не бывает. Но я не сторонник того, чтобы этот период подготовки проводить на высоте. Несколько лет ездил, пробовал и склонился к тому, что нет смысла. На высоте интенсивную работу не проведешь, условия гипоксии обязывают ходить медленно и не завышать интенсивность. А это приводит к тому, что мышечный тонус теряется.

— На сборе в Алдане вы провели контрольную тренировку с биатлонистами. Удивило, что все, кроме Андрея Мельниченко, уступили быстрейшим из биатлонистов — Латыпову и Серохвостову...

- Как вы думаете, в чем в принципе цель контрольной тренировки? Проверить уровень спортсменов, сделать определенный срез. Это как в школе: бывает экзамен, к которому все готовятся, а бывает — контрольная. В нашем случае экзамен — это гонка, соревнования. Но «диванным экспертам» ведь это не объяснишь...

— Но результатами контрольной вы довольны?

- Вполне. У нас в Алдане не было хороших лыж — так как мы оттуда собирались обратно в Европу, взяли с собой по минимуму вещей, чтобы не было перевеса. Могу ошибиться, но слышал, что биатлонисты откатывали лыжи и выбирали среди двух-трех пар. Им это было важно, потому что они из Алдана едут сразу на отбор в Ханты-Мансийск, весь инвентарь у них с собой. Мы же просто взяли тренировочные лыжи, запарафинили их и побежали. Но, поймите меня правильно, я не оправдываюсь. Даже если бы мы показали такой же результат на боевых лыжах, я бы точно так же к нему отнесся. Это все ни о чем не говорит.

— Чья была идея провести совместную тренировку с биатлонистами?

- Они спросили, когда у нас планируется контрольная, и попросились тоже поучаствовать. Я был не против, а почему нет? Для них это дополнительный стимул и ориентир.

Не вспомню ни одного сезона, когда все выполнили бы план

— Будет ли кто-то из вашей группы участвовать в «Тур де Ски»?

- Я думаю, у каждого тренера группы такие планы есть. Но пока непонятно, в каком состоянии будут спортсмены и стоит ли их запускать на всю многодневку. Возможно, кто-то побежит неполную программу.

— Организаторы решили сократить протяженность трассы олимпийского спринта в Пекине. Это на руку норвежцам во главе с Йоханнесом Клебо и проблема для россиян?

— Я почти уверен, что такое решение связано с нехваткой снега или со спецификой рельефа. На таких стартах, как Олимпийские игры, легких трасс в любом случае не бывает. Думаю, наоборот, это даст преимущество тем спортсменам, которые совмещают спринт с дистанционными гонками. Там же помимо личного будет еще и командный спринт. Мой прогноз: преимущество будет за дистанционщиками.

— Вы довольны тем, как группа провела межсезонье? Ваши планы выполнены полностью?

— Как практика показывает, полностью выполнить план не получается почти никогда. Навскидку не вспомню ни одного такого сезона. Мы же работаем не с роботами, а с живыми людьми. У кого-то семейные или бытовые сложности, у кого-то — проблемы со здоровьем... Не всегда эти моменты хочется и нужно афишировать, но это жизнь. Моя задача — все равно вывести спортсмена на нужный уровень. И мне кажется, пока что все идет нормально.