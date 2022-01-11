Лыжные гонки
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Непорядочное поведение или нарушение регламента? На чем попались норвежские и шведские лыжники

Отдел спорта «СЭ»
Отдел спорта «СЭ»
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Сегодня, 18:00
Ховард Таугбель. Фото Global Look Press Подготовка лыж шведских спортсменов к гонкам. Фото Global Look Press
Ховард Таугбель. Фото Global Look Press
Без аппаратов, которые будут фиксировать нахождение фтора в лыжах, скандалы продолжатся.

Кубок Скандинавии, который проходил с 7 по 9 января в шведском Фалуне, закончился громким скандалом. Лыжников из Швеции и Норвегии (фамилии виновных не называются) подозревают в использовании запрещенных смазок. По данным NRK, они могли использовать смазки с фторсодержащими продуктами. Директор по гонкам Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньери подтвердил, что некоторые лыжники применяли материалы с перфтороктановой кислотой, но правилами этих соревнований подобное не было запрещено. Однако он подчеркнул, что такое поведение все равно «считается непорядочным».

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Расплывчатая формулировка

Речь в данном случае идет об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Согласно постановлению ЕС, производить, продавать и использовать продукты с высоким содержанием фтора запрещено по экологическим причинам. Фторуглероды C8 подпадают под этот запрет. В то же время продукты с низким содержанием фтора C6 по-прежнему разрешено производить, продавать или использовать. Перед началом текущего сезона все национальные федерации по лыжным гонкам и биатлону подписали обязательство не нарушать эти правила. Изменения в регламенте вступили в силу с первой официальной гонки сезона-2021/22.

Кроме того, в FIS и IBU пообещали выборочно проверять материалы, используемые командами для подготовки лыж, на предмет соблюдения правил. В частности, независимые лаборатории будут проверять материалы, которые используются для смазки лыж. Видимо, одна из таких проверок прошла на Кубке Скандинавии.

— Любые фторсодержащие смазки с этого сезона запрещены, в каком бы виде они ни содержались: что в смазке держания, что в смазке скольжения, — рассказал «СЭ» тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков. — Поэтому если в их смазках найдены компоненты фтора, то это нарушение тех норм, которые были выдвинуты FIS абсолютно для всех. Насколько я помню, наказание за это не слишком сильное, но формулировка расплывчатая, поэтому лыжников может ждать мера от предупреждения до дисквалификации спортсмена на гонку или на сезон или сервис-бригады.

Отметим, что в интервью NRK норвежский лыжник, призер ЧМ-2021 Ховард Таугбель заявил, что заметил что-то неладное.

— Я и Синдре [Скар] обратили внимание в субботу, что у нас лыжи работают не в оптимальном режиме, — пояснил норвежец. — Заметил, что у других парней лыжи работали лучше. Невозможно предположить, был ли это нелегальный фторид. В любом случае всегда есть различия в работе лыж. Понятно, что мы весь год проводим на лыжне, и я после разговоров с сервисменами удивился, что смазка не тестировалась. Это ведь система, основанная на доверии, и можно только надеяться, что люди относятся к ней подобающим образом.

Подготовка лыж шведских спортсменов к гонкам. Фото Global Look Press
Подготовка лыж шведских спортсменов к гонкам. Фото Global Look Press
Как топ-команды готовятся к&nbsp;запрету на&nbsp;фтор. «Норвежцы купили целый грузовик лыжных мазей». Как топ-команды готовятся к запрету на фтор

Разговоры в пользу бедных

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко согласен с Таугбелем. По его мнению, пока не появятся специальные аппараты, определяющие нахождение фтора в лыжах, говорить о каких-то нарушениях бессмысленно.

— Все вот эти разговоры, как говорится, в пользу бедных, — пояснил в интервью Газета.Ru наставник Александра Большунова и Натальи Непряевой. — Когда будет официальная информация, тогда и можно будет что-то комментировать. В данный момент на это вообще не стоит обращать внимания. Это только разжигает интерес и не несет никакой пользы. Когда появятся специальные аппараты, которые будут фиксировать нахождение фтора в лыжах, тогда можно будет делать какие-то предположения, а пока они ничего не стоят.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что так было всегда. Многие спортсмены готовы пойти на запрещенные приемы ради достижения результата.

— Если данный процесс запрещен, то, конечно, это все мошенничество. Да и это далеко не новость, — сказал «СЭ» Тихонов. — Каждый пытается выиграть и зацепиться за любой шанс. Сделают все что угодно ради достижения цели.

А вот у депутата Госдумы, олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой другое мнение.

— Если это их соревнования, у них разрешено это правилами, то можно хоть как проводить соревнования. Если внутри страны на это нет ограничений, то кто же запрещает? Все зависит от правил, а они могут меняться, корректироваться. Важно знать это до начала соревнований, — подчеркнула Журова «СЭ».

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