Большунов — только третий в спринте на Кубке России. Это его первая медаль в сезоне

Удивительные результаты в Вершине Теи.

Лыжные гонки. Кубок России.

Второй этап. Вершина Теи

Спринт (С). Мужчины

1. Савелий Коростелев -3.33,40

2. Денис Филимонов — 0,16

3. Александр Большунов — 0,76

Спринт (С). Женщины

1. Вероника Степанова — 3.41,58

2. Наталья Непряева — 0,55

3. Алена Баранова — 1,17

Спринтерские гонки свободным стилем открыли программу второго этапа Кубка России по лыжным гонкам, который проходит там же, где и первый, — в поселке Вершина Теи в Хакасии.

ТВ-трансляции гонок снова не было. Напомним, что права на показ Кубка России в этом сезоне приобрел «Телеспорт», который не нашел необходимых технических возможностей для трансляции в Вершине Теи. За соревнованиями в Хакасии можно было следить в соцсетях проекта «На лыжи».

Они поставили человека на трассе, который снимал и давал необходимую информацию по гонкам: стартовые протоколы, кто выиграл в забегах, а кто пробился дальше в качестве лаки-лузера. Как и полторы недели назад, прямой эфир тормозил и зависал, но зрители уже не жаловались. Привыкли.

Коростелев уничтожает всех в спринтах

Больше вопросов было по тому, состоятся ли гонки вообще. На востоке страны в эти дни достаточно низкие температуры. Мороз, к примеру, не позволил полноценно провести первый этап Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Однако в Вершине Теи все находилось в пределах нормы — минус 18-19 градусов. Поэтому жюри даже не пришлось совещаться по этому поводу.

Главное внимание в спринтах было к Александру Большунову. К этой гонке он подошел, не имея ни одного подиума в сезоне. В финале классического спринта на первом этапе олимпийский чемпион сломал палку и стал лишь шестым, а в коньковой разделке занял четвертое место, отстав от лидера Артема Мальцева на 34 секунды.

Второй этап Сан Саныч планировал пропустить. Об этом говорил до старта сезона Юрий Бородавко. Но планы изменились, и теперь ожидается, что Александр пробежит все гонки в Вершине Теи.

Пролог конькового спринта выиграл Мальцев, а Большунов показал четвертое время, пропустив вперед еще Андрея Мельниченко и Савелия Коростелева. Неожиданностью в квалификации скорее стало не это, а то, что до четвертьфинала не добрались олимпийские чемпионы Денис Спицов (45-е место в прологе) и Алексей Червоткин (60-е место). Также явно не может найти свою форму один из сильнейших спринтеров России Глеб Ретивых. Он остановился в четвертьфинале, заняв третье место в своем забеге.

Остальные фавориты дошли до финала без сюрпризов, где снова бабахнул Савелий Коростелев. Сын бронзового призера Олимпиады Натальи Коростелевой выиграл классический спринт в Вершине Теи полторы недели назад и занял третье место в коньковой разделке. А сейчас в спринте свободным ходом прошел в финал в качестве лаки-лузера (в полуфинале он был третьим), но снова оставил всех позади в борьбе за золото. Причем сделал это в свой день рождения. 30 ноября Коростелеву исполнилось 19 лет.

Большунов боролся со вчерашним юниором до последних метров, но остался только третьим. Серебро отвоевал Денис Филимонов. Сан Саныч тяжело входит в сезон.

Степанова — Непряева — 2:1

В женских соревнованиях ко второму этапу подключилась еще одна олимпийская чемпионка — Юлия Ступак. В межсезонье она испытывала проблемы со здоровьем, даже тренер Юрий Бородавко назвал ее «рекордсменкой по болезням и травмам» в интервью Sports.ru.

Первый старт показал, что Юлия явно не до конца готова. Квалификацию она пройти смогла, заняв лишь 26-е место (всего проходят 30 сильнейших лыжниц), но в своем четвертьфинале Ступак была лишь шестой.

Главное противостояние у девушек было между Вероникой Степановой и Натальей Непряевой. Полторы недели назад в классическом спринте победа досталась Непряевой, но Вероника опаснее как раз в коньке.

Это подтвердилось уже в прологе — Наталья показала второе время, проиграв 3,79 секунды. Дальше до финала девушки не пересекались, а в решающем забеге Степанова оставила действующую обладательницу Кубка мира за спиной. Таким образом, счет в их противостоянии в этом сезоне — 2:1: у Вероники есть еще победа в разделке свободным стилем на первом этапе Кубка России.

Дальше нас ждут две классические гонки, где преимущество должна вернуть себе Непряева. 1 декабря женщины и мужчины побегут разделку на 10 и 15 километров соответственно, а 3 декабря пройдут спринты. Этап закроется в воскресенье еще одними гонками с раздельного старта, но уже свободным стилем.