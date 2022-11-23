Кто виноват в конфликте между норвежкой Фоссесхолм и россиянкой Степановой. Наша лыжница все объяснила

Кто виноват в конфликте между Фоссесхолм и Степановой. Наша лыжница все объяснила

Что на самом деле произошло между спортсменками.

Все началось с того, что лыжница Хелене Марие Фоссесхолм рассказала, что отписалась в соцсетях от олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете россиянки Вероники Степановой. По словам норвежки, она сделала это еще весной. Ответ россиянки не заставил себя ждать. И ее слова кардинально меняют ситуацию. Оказалось, что никакого конфликта между лыжницами нет. И похоже, что комментарии норвежской лыжницы вырваны из контекста.

Что сказала Фоссесхолм

По словам Хелене Марие, она отписалась от российской чемпионки в социальных сетях. Она отметила, что не видит смысла следить за ней, как и за результатами спортсменов из России.

«Я перестала следить за Степановой этой весной. Ее посты настолько противоречивы и так противоречат моим ценностям, что мне просто незачем следить за ее высказываниями. Буду ли следить за результатами россиян? Нет, мне это не нужно. Мы должны думать о себе. Но мы, вероятно, узнаем результаты, услышим об этом, я думаю. СМИ «кормят» нас, так что это не будет проблемой», — приводит слова Фоссесхолм Nettavisen.

Комментарии в адрес Вероники Степановой не удивляют: спортсменка достаточно активно ведет себя в СМИ и в своих личных аккаунтах. Олимпийская чемпионка не упускает возможности ответить иностранным журналистам или даже сделать громкие заявления. Так, в сентябре лыжница oбвинила мирoвой спoрт в двуличии.

Что ответила Степанова

Теперь россиянка не прошла мимо слов Фоссесхолм. В своих социальных сетях Степанова опубликовала саркастический пост, намекающий на то, что «конфликт» между ней и норвежской лыжницей выдуман зарубежными СМИ. И даже призвала российских журналистов следовать их примерам.

«Мы с Фоссесхольм договорились не следить друг за другом. И вообще поссорились и враждуем. По крайней мере согласно Nettavisen. Российские таблоиды! Берите пример с таблоидов норвежских! Если нет неприязни и ссор, то их всегда можно придумать! Простейшим технологиям вас учить приходится. Хотя, впрочем, некоторые уже освоили и у нас. Молодцы, поднимаете популярность! Главное, имена не перепутайте», — написала Степанова.

Спортсменка уже не первый раз саркастически высмеивает работу зарубежных СМИ. В мае она, к примеру, посоветовала западным журналистам подумать о силе русского характера:

«У меня есть ответ для всех вас: неужели вы ожидали от меня чего-то другого? То, что я улыбаюсь, немного говорю по-английски и почти всегда готова перекинуться парой слов с вами и соперницами, делает меня какой-то «другой русской»?» — написала тогда Степанова.

Но зачем вдруг понадобилось норвежцам искусственно сталкивать свою и российскую лыжницу?

Хелене Марие Фоссесхолм. Фото Global Look Press

Кто такая Фоссесхолм?

Чемпионка мира Хелене Мари Фоссесхолм еще недавно считалась одной из самых перспективных лыжниц в Норвегии. Она стала самой молодой участницей взрослой сборной со времен четырехкратной олимпийской чемпионки Терезы Йохауг. И ее называли одной из надежд страны в лыжных гонках.

Безусловно, Фоссесхолм во многом походила на именитую соотечественницу. Одной из ее фишек, как и у Йохауг, является универсальность. Помимо лыжных гонок Хелене Мария занимается маунтинбайком. И даже была членом юниорской сборной страны. Но спортсменка не оправдала надежд. Она провалила Олимпийские игры в Пекине, не сумев завоевать ни одной медали.

Все это стало показателем кризиса в лыжной сборной Норвегии. Да такого, что на олимпийскую женскую эстафету тупо не могли набрать состав! И даже пытались привлечь к участию биатлонистку Тириль Экхофф, но ту в итоге не пустили тренеры. А в текущем сезоне в состав национальной команды на первый этап Кубка мира включена Ингвильд Эстберг — спортсменка, которая вернулась на лыжную трассу после двух лет тяжелейших проблем со здоровьем.

Таким образом, норвежскую женскую сборную едва ли сейчас можно назвать звездной. И, видимо, по этой причине местные СМИ изо всех сил пытаются привлечь внимание к лыжным гонкам. Так, на открытии сезона в Бейтостолене Тереза Йохауг присутствовала в качестве корреспондента. И даже сделала несколько подбадривающих криков вслед Эстберг, которая оценила поступок четырехкратной олимпийской чемпионки.

Теперь, судя по всему, норвежцы приступили к раскрутке лыжных гонок за счет словесных батлов между своей и российской лыжницей. Они знали, что Вероника Степанова вряд ли оставит данные комментарии без внимания. Впрочем, в этой истории хорошо, что наших спортсменов по-прежнему помнят в Норвегии.