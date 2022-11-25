Клебо и Большунов обменялись репликами о возвращении россиян. Но норвежцы на первом этапе КМ по нашим не скучают

В финской Руке стартовал Кубок мира по лыжным гонкам.

Этап Кубка мира в Руке (Финляндия)

Спринт (К)

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.26,00.

2. Эвен Нортуг (Норвегия) — 1,66.

3. Пол Голберг (Норвегия) — 1,94.

Женщины

1. Эмма Рибум (Швеция) — 2.49,22.

2. Тириль Венг (Норвегия) — 0,91.

3. Йоханна Хэгстрем (Швеция) — 0,93.

Последние недели в лыжах шли под знаком взаимных разборок россиян и норвежцев. Руководитель нашей федерации Елена Вяльбе говорила, что нас «не только вернут, но и будут извиняться и уговаривать», а призовые на Кубке России выше, чем в Норвегии. Йоханнес Клебо потроллил Александра Большунова после четвертого места в разделке, назвав это худшим результатом за все время его выступлений на Кубке мира. Приятно, что Клебо подсознательно ставит Кубок мира и России на одну ступеньку, но после просмотра первого этапа в Руке не возникло ощущения, что это турниры одного уровня.

И дело даже не в показе веб-камерами, как на Вершине Теи. Просто сказать, что без России мировые лыжи прямо жить не могут, никак нельзя. Полные трибуны в Руке — даже более заполненные, чем до ковида. В 2018 году, когда там был я, этап тащили русские ребята из-под Питера и Мурманской области. Сейчас же без русских флагов, но с финскими. Притом что коронавирус скосил главную звезду финских лыж Ийво Нисканена и заодно норвежцев Скара и Хагу.

По составу изменения были заметны, но минимально. Места россиян в плей-офф спринта заняли молодые финки, эстонцы, поляки и новые французы. Но к полуфиналам они почти все отсеялись и особого влияния на исход гонок не оказали.

Клебо не хочет встречаться с Большуновым

И чем раньше мы отрезвимся и перестанем говорить, как по нам скучают, тем легче будет принимать решения, какими тяжелыми и непопулярными они ни были. Молчание прервал и Александр Большунов, дав интервью норвежскому TV2:

— Лыжники, которые сейчас в Руке, могли бы поставить себя на наше место. Мне бы хотелось посмотреть, как они отреагируют. Люди на Западе должны перестать во всем обвинять нас, русских. Может быть, нам, напротив, нужна поддержка? Спорт должен объединять людей, и ничего больше. Медали на Кубке мира, конечно, будут разыгрываться без борьбы. Стоит только посмотреть на результаты прошлого сезона. Я часто думаю о том, что мне не удастся побороться за медали чемпионата мира. Тот факт, что мы, российские спортсмены, в одно время с чемпионатом мира в Планице будем соревноваться дома в России, трудно принять, — сказал Большунов.

На что уже успел ответить Клебо из Руки: «Ситуация должна завершиться, прежде чем я встречусь с Большуновым». Впрочем, вряд ли россияне могли побороться за победу конкретно в спринте, пусть и классикой. Хотя норвежец жаловался на свое состояние, говорил про травму задней поверхности бедра и снижение интенсивности тренировок, оказалось, слухи были сильно преувеличены.

Шведки подрались за золотую медаль

В итоге Клебо в одну калитку забрал мужской спринт, даже не встретив сопротивления. На финальном подъеме он мог сильно и не раскручивать свою «мельницу» — уже вез секунд пять. Но Йоханнес уверенно довел дело до того, чтобы на финише пройтись пешочком, оглядываясь на своих даже на преследователей, а последователей. И интересна фигура серебряного призера — это Эвен Нортуг, младший брат легендарного Петтера. Вполне вероятно, что в этом сезоне фамилия Нортуг будет на слуху. Бронза также у норвежца Пола Голберга.

А вот у женщин гонка обернулась скандалом. Так же, как норвежцы всех разгромили у мужчин, легко разбирались с соперницами и шведки. Но на финишной прямой Дальквист, которая уже катила к золоту, поставили палки в колеса. То бишь в лыжи. Причем сделала это напарница по сборной Хэгстрем. Победа не досталась и ей — выиграла соотечественница Эмма Рибум, а второе место неожиданно для себя разножкой зацепила Тириль Венг. Дальквист, которая выиграла уже не один спринт в карьере, в том числе на чемпионатах мира, ругаясь и размахивая палками, финишировала на минуту позже.

Вопрос Александра Легкова в эфире «Ну и как вам, норвежцы, нравится в таком формате бегать?» останется риторическим. Нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Осталось понять, кому больше приходится терпеть.