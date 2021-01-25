Иверсен сказал, что скандинавы просто мочатся на всех. Пора вылезать из собственных грез после «Тур де Ски».

Александр Большунов стал главной фигурой спортивных выходных. Боулинг с норвежцем в скиатлоне (непонятно, правда, кто там был кеглей) и самосуд над наглым финном в эстафете взорвали скандинавские и российские СМИ. Эти истории подаются под любыми соусами — вам только остается выбрать тот, что по вкусу. Диапазон огромный — от медового (которым заглаживаются все действия россиянина) до горчичного (призывы надолго дисквалифицировать Сан Саныча) и даже радикально острого (это уже заявления на спортсмена в финскую полицию).

Столь мощнейшая инфобомба двойным взрывом перекрыла все, что в субботу-воскресенье происходило на трассе в Лахти. А там между тем рисовалась довольно грустная для России картина.

Оплеуха в Финляндии

После феерического «Тур де Ски» нам казалось, что российские спортсмены поднялись на лыжный Олимп и вот-вот станут богами. Мы считали медали на предстоящем чемпионате мира и с ухмылкой ждали возвращения норвежцев, рассчитывая, что с набравшими такой ход нашими они не сдюжат.

Возможно, подобные мысли были и у самих спортсменов. Женская сборная после многодневки практически в полном составе отправилась домой. И хотя по-человечески понять их легко, Александр Легков, который получше всех нас разбирается в профессионализме, не просто так в эфире снова и снова возвращался к этой теме, настаивая: эти перелеты нужно было исключить. Риски, когда спортсмен в хорошей форме, очень высоки. И мы увидели, чем это обернулось на выходе.

Еще больше насторожило выступление мужской сборной. На «Туре» в первой восьмерке бывало по семь россиян, и мы погружались в эйфорию. Однако викинги вернулись — и наши, за исключением Большунова, тут же потерялись. Откроем протокол по итогам скиатлона. В топ-6 — сразу пять норвежцев. Россиян, кроме Сан Саныча, нет даже в десятке!

В эстафете судьба золота была решена уже к середине третьего этапа, на котором «взорвал» Шюр Рете. И это ведь у них еще не было лидера команды — Йоханнеса Клебо! Еще мы двумя командами проиграли в эстафете финнам, в составе которых всего одно звезда — Иво Нисканен. Если бы не маневры Мяки, Большунов наверняка бы вырвал второе место. Но сам факт, что за серебро нам приходится грызться с такой командой и таким финишером, — повод серьезно задуматься.

А до чемпионата мира всего месяц.

Иверсен попутал берега

Одна из причин такого залета в Лахти — лыжи. На этом уже акцентировала внимание Елена Вяльбе. В Финляндии было очень тепло. Не секрет, что у наших сервисеров в близкую к плюсовой погоду возникают серьезные проблемы. Но с этим нужно что-то делать. Потому что в конце февраля в Оберстдорфе, который примет чемпионат мира, ожидаются дожди. Так, например, уже на эту среду прогнозируется плюс 10. И если на Кубке мира непопадание в мазь просто крайне нежелательно, то там может стать просто фатальным.

Норвежцам нет никакого дела до наших проблем. В Лахти они легко выиграли обе эстафеты и забрали весь пьедестал не только в мужском, но и в женском скиатлоне. И настолько распушились, что позволяют себе непростительные высказывания. «Мы вернулись, и все встало на свои места», — это ладно. «Приятно, что мы поставили Большунова на место» от Клебо после дуатлона, с учетом крайне спорного падения Александра при участии Холунна, уже перебор.

Ну а слова Эмиля Иверсена в интервью NRK — абсолютно за гранью.

— Россия всех громила, — напомнил норвежец. — А сейчас вернулись мы и показали, что не так уж плохи. Прекрасные чувства. Четыре этапа — и мы просто мочимся на остальных.

За такое нужно наказывать. Жестко. Но не палками и не толчками после финиша, а на лыжне. Результатами. И уже в конце этой недели у России будет такая возможность. В Фалун планирует приехать даже Клебо. Он, раскаленный до предела Большунов, ехидный, но набравший шикарную форму Иверсен, еще целый отряд норвежцев и наших во главе с Устюговым, которые мечтают поквитаться за провал в Лахти. Ух, что будет в Швеции!

В программе, помимо спринта, разделка свободным стилем на 15 км и масс-старт классикой на той же дистанции. И в плане возвращения уверенности перед ЧМ три предстоящих соревновательных дня будут очень важны для российской сборной.