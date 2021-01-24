Большунов все правильно сделал. Нельзя позволять соперникам постоянно гадить

Не надо вешать собак на нашего лидера за потасовку с финном. Мнение журналиста «СЭ».

Лыжные гонки становятся все более огненными. Возвращение норвежцев на Кубок мира обернулось вчера странным столкновением Холунда и Большунова, которое произошло за пределам видимости камер. Судя по эмоциям, в том столкновении виноватых не было — или как минимум это были не норвежцы.

А теперь в финишном створе Большунов по сути подрался с финном Мяки. Любопытный факт — у малоизвестного лыжника из Суоми сегодня день рождения. Этот праздник он точно запомнит навсегда. Возможно, оплеуха от Большунова станет самым запоминающимся подарком за все 26 лет жизни Йони.

Конечно, эстафета у нас откровенно не шла — были проблемы с лыжами, да и форма за долгий перерыв после «Тур де ски» явно спала. Борьбы с норвежцами не получилось — и злость наших объяснима.

Почему Большунов должен терпеть?

Да, можно сказать очень правильные фразы про то, что эмоции надо держать при себе. Конечно, бить соперника палкой нельзя. Что еще хуже — норвежцы с удовольствием посмотрели на русско-финскую кучу-малу из первого ряда с попкорном и теперь будут знать, что Александра можно снова провоцировать. Но в конце концов, почему мы отказываем нашему лидеру в возможности ответить? Надо было с понурой головой финишировать и пожать финну руку за умелые смены траектории? И главное — почему FIS принимает однозначное решение в пользу соперников россиян, когда в ситуации очевидно ответственность должна быть разделена? Или лыжи у нас превращаются в компьютерные гонки, где можно выбивать и подрезать кого угодно?

Большунов — не йог и не тибетский монах. Рано или поздно в голове Александра должна была раздаться фраза «Хватит это терпеть!» Он делал это слишком долго. Когда норвежцы валили в спринтах и обходили его один за другим на финале «Тура Скандинавии». Когда они давали откровенно троллинговые интервью. Противостояния с Финляндией как такового у нас не было, скорее наоборот. Лидер их сборной Ийво Нисканен даже оставлял подписи на русском в Instagram, называл Александра «Рокки Бальбоа» и тренировался с ним в Муонио.

Да и в целом с финнами у нас со времен 1940-х никаких проблем не наблюдалось. Мне довелось бывать на этапе Кубка мира в Руке. Обычно получение информации о том, что ты русский, заставляет финнов по-дружески рассказывать байки своих дедушек о Зимней войне. Без зла, а скорее с какой-то северной суровостью. А если ты еще знаешь несколько фраз на финском — то похлопают по плечу как минимум. Как максимум — нальют.

Решение FIS неоднозначно

Но сегодня финны явно превысили полномочия в деле обороны собственного серебра, устроив лыжную Зимнюю войну. Уж больно извилистая и переменчивая получилась линия Маннергейма у именинника Мяки, которая кочевала с одной стороны финишного створа в другую. Перед той войной в Финляндии была популярна песня Niet, Molotoff — ее знает каждый финн. Сегодня Мяки на финише, видимо, напевал Niet, Bolsunoff.

По крайней мере, и Александр Легков в эфире «Матч ТВ» усомнился в чистоте финского маневра, а тренер Егор Сорин открыто сказал, что дисквалифицирована должна быть финская сборная. В комнате судей россияне и наш тренер немец Маркус Крамер так же спорили с представителями FIS и защищали позицию сборной России-1. Эти люди тоже разбираются в лыжах, и наверное, можно утверждать, что ситуация по крайней мере неоднозначная. Но решение было принято вполне исключительно антироссийское — красная карточка и дисквалификация нашей сборной с непонятными последствиями для Большунова лично (дай бог, чтоб просто денежный штраф) и оставление в силе финского серебра. В Лахти сложно было ожидать другого, но место проведения соревнований не добавляет решению справедливости.

Если уж наказывать, то обе команды, и вручать бронзу немцам. Но на самом деле, стоило ли в принципе тут так уж жестко вмешиваться судьям? Большунов через несколько минут остыл и дал всем финнам по «пятере». Молодые парни выяснили отношения, тут же оставили конфликт в прошлом. Даже если бы результат остался в силе, это устроило бы все стороны. Финны праздновали победу над великим и ужасным Большуновым, наши бы сказали спасибо за то, что обошлось без санкций. Устно можно было бы провести работу со всем командами и объяснить правила перестроения, которые есть — не только в лыжах, но во всех гоночных видах спорта. Но решение FIS, тем более такое, только усилит разговоры о несправедливости и двойных стандартах.