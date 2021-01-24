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Скандалы

Большунов все правильно сделал. Нельзя позволять соперникам постоянно гадить

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 15:20
Александр Большунов часто не скрывает эмоций на финише. Фото AFP
Александр Большунов часто не скрывает эмоций на финише. Фото AFP
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Не надо вешать собак на нашего лидера за потасовку с финном. Мнение журналиста «СЭ».

Лыжные гонки становятся все более огненными. Возвращение норвежцев на Кубок мира обернулось вчера странным столкновением Холунда и Большунова, которое произошло за пределам видимости камер. Судя по эмоциям, в том столкновении виноватых не было — или как минимум это были не норвежцы.

А теперь в финишном створе Большунов по сути подрался с финном Мяки. Любопытный факт — у малоизвестного лыжника из Суоми сегодня день рождения. Этот праздник он точно запомнит навсегда. Возможно, оплеуха от Большунова станет самым запоминающимся подарком за все 26 лет жизни Йони.

Конечно, эстафета у нас откровенно не шла — были проблемы с лыжами, да и форма за долгий перерыв после «Тур де ски» явно спала. Борьбы с норвежцами не получилось — и злость наших объяснима.

Александр Большунов въехал в&nbsp;Йони Мяки.Большунов едва не прибил финна. Александра довели, но так нельзя

Почему Большунов должен терпеть?

Да, можно сказать очень правильные фразы про то, что эмоции надо держать при себе. Конечно, бить соперника палкой нельзя. Что еще хуже — норвежцы с удовольствием посмотрели на русско-финскую кучу-малу из первого ряда с попкорном и теперь будут знать, что Александра можно снова провоцировать. Но в конце концов, почему мы отказываем нашему лидеру в возможности ответить? Надо было с понурой головой финишировать и пожать финну руку за умелые смены траектории? И главное — почему FIS принимает однозначное решение в пользу соперников россиян, когда в ситуации очевидно ответственность должна быть разделена? Или лыжи у нас превращаются в компьютерные гонки, где можно выбивать и подрезать кого угодно?

Большунов — не йог и не тибетский монах. Рано или поздно в голове Александра должна была раздаться фраза «Хватит это терпеть!» Он делал это слишком долго. Когда норвежцы валили в спринтах и обходили его один за другим на финале «Тура Скандинавии». Когда они давали откровенно троллинговые интервью. Противостояния с Финляндией как такового у нас не было, скорее наоборот. Лидер их сборной Ийво Нисканен даже оставлял подписи на русском в Instagram, называл Александра «Рокки Бальбоа» и тренировался с ним в Муонио.

Да и в целом с финнами у нас со времен 1940-х никаких проблем не наблюдалось. Мне довелось бывать на этапе Кубка мира в Руке. Обычно получение информации о том, что ты русский, заставляет финнов по-дружески рассказывать байки своих дедушек о Зимней войне. Без зла, а скорее с какой-то северной суровостью. А если ты еще знаешь несколько фраз на финском — то похлопают по плечу как минимум. Как максимум — нальют.

Александр Большунов.Завал с участием Большунова в скиатлоне. Кто кого поставил на место?

Решение FIS неоднозначно

Но сегодня финны явно превысили полномочия в деле обороны собственного серебра, устроив лыжную Зимнюю войну. Уж больно извилистая и переменчивая получилась линия Маннергейма у именинника Мяки, которая кочевала с одной стороны финишного створа в другую. Перед той войной в Финляндии была популярна песня Niet, Molotoff — ее знает каждый финн. Сегодня Мяки на финише, видимо, напевал Niet, Bolsunoff.

По крайней мере, и Александр Легков в эфире «Матч ТВ» усомнился в чистоте финского маневра, а тренер Егор Сорин открыто сказал, что дисквалифицирована должна быть финская сборная. В комнате судей россияне и наш тренер немец Маркус Крамер так же спорили с представителями FIS и защищали позицию сборной России-1. Эти люди тоже разбираются в лыжах, и наверное, можно утверждать, что ситуация по крайней мере неоднозначная. Но решение было принято вполне исключительно антироссийское — красная карточка и дисквалификация нашей сборной с непонятными последствиями для Большунова лично (дай бог, чтоб просто денежный штраф) и оставление в силе финского серебра. В Лахти сложно было ожидать другого, но место проведения соревнований не добавляет решению справедливости.

Если уж наказывать, то обе команды, и вручать бронзу немцам. Но на самом деле, стоило ли в принципе тут так уж жестко вмешиваться судьям? Большунов через несколько минут остыл и дал всем финнам по «пятере». Молодые парни выяснили отношения, тут же оставили конфликт в прошлом. Даже если бы результат остался в силе, это устроило бы все стороны. Финны праздновали победу над великим и ужасным Большуновым, наши бы сказали спасибо за то, что обошлось без санкций. Устно можно было бы провести работу со всем командами и объяснить правила перестроения, которые есть — не только в лыжах, но во всех гоночных видах спорта. Но решение FIS, тем более такое, только усилит разговоры о несправедливости и двойных стандартах.

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