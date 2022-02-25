Непряева и Коростелев выиграли на юниорском ЧМ. В России растет новое поколение суперлыжников

Представители звездных лыжных фамилий Дарья Непряева и Савелий Коростелев стали чемпионами мира среди юниоров в гонках с раздельного старта классическим стилем на 5 и 10 км соответственно.

Молодежный чемпионат мира. Гонка с раздельным стартом

Юноши U20, 10 км (К)

1. Савелий Коростелев (Россия) — 26.15,8

2. Нико Анттола (Финляндия) — 26.37,2

3. Александр Ившин (Россия) — 26.38,0

Девушки U20, 5 км (К)

1. Дарья Непряева (Россия) — 14.30,1

2. Елизавета Бекишева (Россия) — 14.33,0

3. Эмма Моерк (Норвегия) — 14.34,1

Золотой дубль в «разделках» — лучший день юниорского первенства мира в норвежской Лугне. Причем успех пришел к ребятам в возрасте до 20 лет, никто из них на взрослом Кубке мира еще не выступал и широкой публике особо неизвестен. Ну, разве что благодаря громким фамилиям. Савелий Коростелев — сын призера Олимпийских игр-2010 в Ванкувере Натальи Коростелевой. Его дядя Николай Морилов взял на той же Олимпиаде бронзу в командном спринте. А Дарья Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Пекина Натальи Непряевой.

Коростелев только первый сезон в сборной

Вообще, успех именно Коростелева — приятный сюрприз. Савелию только в ноябре исполнилось 18 лет, то есть он на год младше большинства соперников. В юниорской сборной он готовится только первый сезон, а до этого работал с дедушкой — Сергеем Геннадьевичем Мориловым, который воспитал не одно поколение лыжников, включая и собственных детей.

Фаворитом здесь считался еще один россиянин Александр Ившин — он старше, уже выиграл в Линье два золота, в коньковой гонке и в эстафете. Да и международного опыта у Ившина побольше, еще год назад на юниорском форуме он уже был первым в классическом масс-старте.

Но эта гонка прошла полностью под диктовку Коростелева. Савелий действовал в стиле знаменитой норвежки Терезы Йохауг: взял лидерство уже с первых отсечек и в дальнейшем только его увеличивал. Максимально его преимущество достигало порядка полуминуты. А вот Ившина, похоже, подвела погоня за Савелием. Практически всю гонку Александр шел уверенно вторым, но за два километра до финиша они сравнялись с финном Нико Анттолой. Россиянин стартовал чуть позже и имел возможность ориентироваться по времени соперника.

Буквально за двести метров до финиша между ними была всего одна десятая секунды! Но финишный спурт лучше удался финну. Он вырвал у Ившина, который остался третьим, всего 0.8 секунды. Еще один россиянин Егор Митрошин остался седьмым.

Впрочем, и Александру, и Савелию вряд ли стоит расстраиваться. У обоих в Линье уже есть по три медали, из них две золотые. А в воскресенье предстоит еще и спринт свободным стилем, где оба вполне могут зажечь.

Непряева-младшая мечтает обогнать сестру

У сестер Непряевых этот сезон складывается максимально драматично. Сначала старшая Наталья на Олимпийских играх в Пекине уступила одну десятую доли секунды в борьбе за медаль в классической «разделке». Непряева феноменально прошла заключительные полтора километра дистанции и почти отыграла восемь секунд у финки Пармакоски. До бронзы не хватило мизера!

Обычно невозмутимая, Непряева плакала после финиша и отказалась от интервью. «Все еще вернется в следующих гонках», — сказала тогда мудрая подруга по команде Юлия Ступак. И действительно, спустя несколько дней они всем все доказали, став олимпийскими чемпионками в эстафете.

У младшей Дарьи на юниорском первенстве все складывалось абсолютно зеркально. В эстафетной гонке Непряева на своем втором этапе вырвала у норвежки 21 секунду и пришла первой. На третьем этапе мы с норвежками практически сравнялись, а на финише Елизавета Бекишева, казалось, вырвала победу. Россиянки несколько минут отмечали золото, пока не вмешалось жюри. По фотофинишу судьи все-таки отдали победу норвежкам с преимуществом... ровно в 0.1 секунды!

Так что Даше Непряевой пришлось брать реванш. Причем второй вслед за ней в «разделке» пришла та самая Лиза Бекишева. И только третьей стала хозяйка соревнований норвежка Эмма Киркеберг Моерк. «Ну звезда!» — тут же отреагировала на успех сестры в Instagram Непряева-старшая. В норвежской сборной давно уже гоняются сестры Венг. Может быть, и в нашей команде уже скоро придет время сестер Непряевых?