Чемпионом мира среди юниоров в классической разделке стал Савелий Коростелев — 18-летний сын бронзового призера Олимпийских игр в Ванкувере Натальи Коростелевой.

Молодежный чемпионат мира. Гонка с раздельным стартом

Юноши U20, 10 км (К)

1. Савелий Коростелев (Россия) — 26.15,8

2. Нико Анттола (Финляндия) — 26.37,2

3. Александр Ившин (Россия) — 26.38,0

Мориловы — одна из самых известных в стране лыжных семей, так что Савелий — лыжник уже в третьем поколении. Его мама Наталья и дядя Николай Морилов — бронзовые призеры Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. А тренирует Савелия дедушка — Сергей Геннадьевич Морилов.

В два года встал на лыжи, в три с половиной — на ролики

— Савелий рос на лыжах, и это не преувеличение, — рассказала Коростелева. — Я тренировалась до последнего дня, буквально в пятницу покаталась, а в субботу поехала в роддом. 30 ноября 2003 года, как я потом узнала, в День матери, родился Савелий. А через месяц я уже начала снова тренироваться. Савелий жил на лыжной базе, спал в коляске на лыжне, пока я бегала...

— Во сколько лет он сам встал на лыжи?

— В два года. В три с половиной он встал на ролики. И на базе в Острове они с бабушкой уже стали потихоньку кататься, осваивать спуски, повороты... Лет в восемь дедушка нашел ему самые маленькие лыжероллеры. Точно так же было в свое время со мной и с Колей (Мориловым. — Прим. «СЭ»). К этому времени Савелий уже мечтал тоже быть в лыжной сборной.

— То есть это не принуждение и не воплощение мечты родителей, а его собственное желание?

— Конечно! Он же постоянно видел, как тренируется мама, он рос в этой атмосфере. Я не понимаю, как можно ребенка заставить, если он сам не хочет. Если все время делать через «не хочу», то и результата не будет. Савелий, например, параллельно занимался плаванием, он очень хорошо плавает. Летом он был с нами на сборах, а зимой бабушка с дедушкой его возили в бассейн. Утром — плавание, потом — школа, после школы еще шел кататься на лыжах... Так детство и прошло.

— Тренировал его всегда дедушка?

— До уровня сборной его довел дедушка. И вот первый год Савелий готовился с юниорской командой.

— Это сильно изменило его жизнь?

— Мне нравится, что наставник юниорской команды Александр Кравченко с нашим дедушкой постоянно на связи. Нет такого, что неважно, что делали до этого, нужно вот так — и все. Он консультируется, советуется с наставником, который довел спортсмена до этого уровня. Я считаю, что это очень правильно.

Тяжелее болеть за сына, чем бежать самой

— Вы морально готовы увидеть Савелия во взрослом спорте?

— Для меня всегда было тяжелее смотреть его гонки, даже детские, чем бежать самой. Еще когда я сама была в сборной, а Савелий начинал выступать на более-менее серьезных соревнованиях, я молилась, чтобы только у нас гонки не были в один день. Иначе я, вместо того чтобы настраиваться на свой старт, переживала за него. Слава богу, сейчас я могу отдавать ему все силы и эмоции. Но все равно первую гонку на первенстве мира, коньковый масс-старт, я еле пережила.

— Классическая разделка для Савелия — это коронка?

— В принципе, он универсал. Бежит и марафон, и спринт, любым стилем. Тут уж дедушка постарался!

— В биатлоне у нас есть гигантская проблема с переходом звездных юниоров во взрослый спорт. В лыжах с этим проще?

— С биатлоном сложно сравнивать, потому что там все-таки стрельба и велика роль психологии. Но у меня нет опасений как-то форсировать сына. У Савелия результаты стабильные, это работа не одного дня и не одного года. Нет такого, что он вдруг появился из ниоткуда и все выиграл. Но в этом возрасте важно научиться не бояться авторитетов, почувствовать уже вкус победы. Я помню, когда Савелий на юношеском первенстве России был вторым, все немного расстроились. А я сказала: «Подождите, время придет! Пусть будет голодным до побед!»

— Савелия сейчас кинутся сравнивать с Александром Большуновым — он тоже универсал и по фактуре немного похож.

— Нет, я против. Стремиться нужно к лучшему, а не к тому, чтобы быть чьей-то копией. Не нужно быть вторым Большуновым, нужно быть первым Савелием Коростелевым!