Вероника Степанова взяла бронзу на молодежном ЧМ. Для олимпийской чемпионки это успех

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Лыжные гонки. Молодежный чемпионат мира до 23 лет (Лигна, Норвегия)

Гонка с раздельным стартом (КС). Женщины, 10 км.

1. Аня Вебер (Швейцария) — 29.59,8

2. Патриция Эйдука (Латвия) — 1,3

3. Вероника Степанова (Россия) — 13,1...

6. Анастасия Фалеева (Россия) — 28,1...

10. Елизавета Шалабода (Россия) — 1.16,0...

22. Алена Баранова (Россия) — 2.04,2

Мужчины, 15 км.

1. Арси Руусканен (Финляндия) — 40.23,0

2. Лео Йуханссон (Швеция) — 6,7

3. Хавард Хосебю (Норвегия) — 28,1...

10. Иван Горбунов (Россия) — 46,4...

15. Виктор Семенов (Россия) — 58,4...

17. Денис Филимонов (Россия) — 1.12,3...

31. Дмитрий Жуль (Россия) — 2.02,3

Российские юниоры с начала недели отжигают на юниорском чемпионате мира в норвежском Лигне. В категории до 20 лет наши парни выиграли эстафету и заняли весь пьедестал в скиатлоне. Девушки проиграли какие-то сотые Норвегии в битве за эстафетное золото.

В четверг к борьбе подключилась молодежная категория — спортсмены до 23 лет. Это уже совсем близко ко взрослому спорту. Ряд лыжников и лыжниц соревновались на Кубке мира, а кто-то даже на Олимпийских играх в Пекине. Больше того, среди участниц есть победительница Игр в Китае — наша Вероника Степанова.

Непрофильная гонка

Несмотря на титул и звездный статус, подопечная Егора Сорина отнюдь не была фаворитом первого вида программы молодежного ЧМ. Дело в том, что Степанова особенно хороша в коньковом стилем. Все главные успехи Вероники пока связаны именно с ним. В классике же все куда скромнее. Например, на Кубке мира она провела одну лишь гонку — стала 40-й.

Но сейчас спортсменка из Камчатки на таком подъеме, что способна биться даже на непрофильной «десятке» с раздельным стартом классикой. Хотя по первым километрам поверить в это было сложно. Так, на отметке 3 км Вероника была 12-й, проигрывая лидеру 21,3. Все девушки из российской команды на трети дистанции опережали Степанову. Особенно хороша была Анастасия Фалеева — она лидировала с отрывом под 7 секунд от второго места.

Та же Фалеева стала лучшей по итогам половины дистанции. На 5 км казалось, что как минимум серебро ей обеспечено. Однако вторая «пятерка» перевернула все с ног на голову. Анастасия начала проседать, зато с каждой отсечкой все выше поднимались Эйдука из Латвии и наша Степанова. На 6,2 км Вероника была шестой, на 8 км — пятой, а финишировала — третьей! Блистательный последний круг и гроссмейстерская раскладка. Для нее эта бронза — первый большой подиум в классике. А вот Фалеева, увы, только шестая.

У парней не получилось ничего

— Сумасшедшая гонка, — призналась Степнова в комментарии FIS после финиша. — Здесь очень сложная трасса, и мне было трудно после Олимпиады. Я не так хорошо бегаю классическим стилем, но сегодня сделала все по максимуму. Очень довольна результатом.

В субботу Вероника выступит в коньковом спринте — и это уже ее территория. Россиянка будет бороться за золото. Спустя день — микст-эстафета. И за женские этапы можно быть спокойными.

Ждем прорыва и от парней. Потому что в разделке на 15 км у них не получилось ничего — в топ-10 только Иван Горбунов. Скромновато.

Тем не менее на данный момент именно Россия лидирует в медальном зачете юниорского/молодежного чемпионата мира. И совсем не исключено, что в этом смысле до конца турнира ничего не поменяется.