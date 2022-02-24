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Сегодня, 18:45

Вероника Степанова взяла бронзу на молодежном ЧМ. Для олимпийской чемпионки это успех

Олимпийская чемпионка лыжница Степанова стала третьей в гонке на 10 км на молодежном ЧМ
Владимир Иванов
Обозреватель
Вероника Степанова.
Фото Global Look Press
Не верите? Сейчас все объясним.

Лыжные гонки. Молодежный чемпионат мира до 23 лет (Лигна, Норвегия)
Гонка с раздельным стартом (КС). Женщины, 10 км.
1. Аня Вебер (Швейцария) — 29.59,8
2. Патриция Эйдука (Латвия) — 1,3
3. Вероника Степанова (Россия) — 13,1...
6. Анастасия Фалеева (Россия) — 28,1...
10. Елизавета Шалабода (Россия) — 1.16,0...
22. Алена Баранова (Россия) — 2.04,2
Мужчины, 15 км.
1. Арси Руусканен (Финляндия) — 40.23,0
2. Лео Йуханссон (Швеция) — 6,7
3. Хавард Хосебю (Норвегия) — 28,1...
10. Иван Горбунов (Россия) — 46,4...
15. Виктор Семенов (Россия) — 58,4...
17. Денис Филимонов (Россия) — 1.12,3...
31. Дмитрий Жуль (Россия) — 2.02,3

Российские юниоры с начала недели отжигают на юниорском чемпионате мира в норвежском Лигне. В категории до 20 лет наши парни выиграли эстафету и заняли весь пьедестал в скиатлоне. Девушки проиграли какие-то сотые Норвегии в битве за эстафетное золото.

В четверг к борьбе подключилась молодежная категория — спортсмены до 23 лет. Это уже совсем близко ко взрослому спорту. Ряд лыжников и лыжниц соревновались на Кубке мира, а кто-то даже на Олимпийских играх в Пекине. Больше того, среди участниц есть победительница Игр в Китае — наша Вероника Степанова.

Непрофильная гонка

Несмотря на титул и звездный статус, подопечная Егора Сорина отнюдь не была фаворитом первого вида программы молодежного ЧМ. Дело в том, что Степанова особенно хороша в коньковом стилем. Все главные успехи Вероники пока связаны именно с ним. В классике же все куда скромнее. Например, на Кубке мира она провела одну лишь гонку — стала 40-й.

Но сейчас спортсменка из Камчатки на таком подъеме, что способна биться даже на непрофильной «десятке» с раздельным стартом классикой. Хотя по первым километрам поверить в это было сложно. Так, на отметке 3 км Вероника была 12-й, проигрывая лидеру 21,3. Все девушки из российской команды на трети дистанции опережали Степанову. Особенно хороша была Анастасия Фалеева — она лидировала с отрывом под 7 секунд от второго места.

Та же Фалеева стала лучшей по итогам половины дистанции. На 5 км казалось, что как минимум серебро ей обеспечено. Однако вторая «пятерка» перевернула все с ног на голову. Анастасия начала проседать, зато с каждой отсечкой все выше поднимались Эйдука из Латвии и наша Степанова. На 6,2 км Вероника была шестой, на 8 км — пятой, а финишировала — третьей! Блистательный последний круг и гроссмейстерская раскладка. Для нее эта бронза — первый большой подиум в классике. А вот Фалеева, увы, только шестая.

У парней не получилось ничего

— Сумасшедшая гонка, — призналась Степнова в комментарии FIS после финиша. — Здесь очень сложная трасса, и мне было трудно после Олимпиады. Я не так хорошо бегаю классическим стилем, но сегодня сделала все по максимуму. Очень довольна результатом.

В субботу Вероника выступит в коньковом спринте — и это уже ее территория. Россиянка будет бороться за золото. Спустя день — микст-эстафета. И за женские этапы можно быть спокойными.

Ждем прорыва и от парней. Потому что в разделке на 15 км у них не получилось ничего — в топ-10 только Иван Горбунов. Скромновато.

Тем не менее на данный момент именно Россия лидирует в медальном зачете юниорского/молодежного чемпионата мира. И совсем не исключено, что в этом смысле до конца турнира ничего не поменяется.

Вероника Степанова. Вероника Степанова — новое лицо российского спорта. Она влюбила в себя страну

Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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