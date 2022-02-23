Драматичный, но медальный день в норвежском лыжном курорте Лигна.

Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Эстафеты

Мужчины (4х5 км)

1. Россия (Родионов/Ившин/Денисов/Коростелев) — 49.16,4

2. Норвегия (Хорвен/Флотен/Н. Холмбе/А. Холмбе) — отставание 21,8 секунды

3. США (Эрнхарт/Буши/Холл/Кох) — 22,4

Женщины (4х3,3 км)

1. Норвегия (Меллинг/Мерк/Брусвеен-Йенсен/Хегген) — 36.52,3

2. Россия (Крупицкая/Кожинова/Бекишева) — 0,1

3. Германия (Файт/Таннхаймер/Деллит/Хоффманн) — 35,4

Прежде всего — спасибо олимпийской чемпионке Веронике Степановой. Она не просто полетела из Пекина прямиком в Норвегию на юниорский турнир. Наша олимпийская чемпионка была единственной, кто в общем доступе показывал эстафеты на юниорском чемпионате мира по лыжам.

Еще несколько дней назад Дмитрий Губерниев критиковал Первый канал за то, что тот не показал в прямом эфире финиш женского марафона — мол, отдайте его нам. Теперь же федеральный спортивный канал в момент эстафет, нашем виде (обе на Олимпиаде стали золотыми), демонстрировал сериал «Офицеры». И нет, к сожалению, не классический, а новую реинкарнацию. При всем уважении к офицерам, россиянам (поздравляем их с праздником) — но без Вероники мы вообще ни одного кадра гонки не увидели бы. А она успевала добегать до трассы, кричать девчонкам, параллельно рассказывая про каждую из них и давая неплохую аналитику. Тонны благодарности телевизионщикам в комментариях от болельщиков за отсутствие трансляции хоть на каком-нибудь канале опубликовать не можем по этическим причинам.

Спасибо Веронике Степановой за трансляцию лыж. Вот правда! pic.twitter.com/ETXZzcS5BD — Lublineс93 (@Lublinec931) February 23, 2022

Девушки уступили одну десятую

А эстафеты между тем оказались супердраматичными. Наши девушки, за которых выступала младшая сестра Натальи Непряевой Дарья, стали вторыми, уступив практически на фотофинише норвежкам лишь 0,1 секунды. Почти всю гонку лидировали наши, за исключением первого этапа, где зажгла канадка Дроле. На втором этапе та самая Непряева сделала для нашей команды задел в 21 секунду. Дарья, кстати, идет по опережающему сестру графику, уже выполнила норматив мастера спорта и вообще говорит, что быть просто сестрой не хочет. Настоящая спортсменка.

Подхватившая эстафету Анна Кожинова даже увеличила отрыв до 24 секунд, но затем поплыла и на передаче вела всего шесть секунд у Тувы Брусвеен-Йенсен. А Елизавета Бекишева с финальной атакой Анны Хегген не справилась. На последних метрах дистанции 19-летняя норвежка обошла россиянку. Хегген уже становилась вице-чемпионкой юношеских Олимпийских игр, выиграла несколько дистанций на юниорском чемпионате Норвегии, так что ее успех не должен удивлять. Результаты Бекишевой все-таки скромнее, и у нас сегодня была «убегающая» эстафета. Чтобы убежать, не хватило чуть-чуть.

Но обидно, что год назад Россия в той же эстафете была второй и проиграла 0,3 секунды шведкам, зато уничтожив норвежек, а теперь не смогла сделать долгожданный шаг вперед. Впрочем, и у тех, и у других состав значительно обновился — только Крупицкая, Кожинова и Хегген помнят прошлогоднюю эстафету в Вуокатти.

Девушки заняли второе место. ФЛГР

Парни сотворили уверенную победу

У мужчин сюжет был другим, но россияне взяли реванш — 1:1. Если назвать эту победу легкой — обидятся сами ребята, но достойного сопротивления они не встретили.

Долгое время лидеры шли плотным пелотоном — дошло до того, что первый этап выиграла сборная Японии под 12-м стартовым номером. Но к середине гонки оформилась группа из пяти лидеров — Россия, Швеция, Норвегия, США и Канада. Судя по отсечкам, на втором этапе попытку отрыва предпринял наш лидер классист Александр Ившин, который уже стал чемпионом мира в Лигне, а год назад в Вуокатти (оба раза на «тридцатке»). В какой-то момент у него было до девяти секунд запаса, но американец Буши половину свел на нет к финишу этапа, а Никита Денисов коньком позволил подобраться всем остальным.

Но расчет оказался верным. На финише этапа у Денисова осталось больше сил, и он привез на финише Савелию Коростелеву семь секунд преимущества перед неутомимым американцем. За США следовал сначала Николай, затем второй брат Александер Холмбе из Норвегии, остальные отвалились. Но после первых же метров выступлений Коростелева стало понятно, что ни Коля, ни Саша нам не соперники. Американец и норвежец разыграли лишь серебро. Александеру Холмбе, возможно, помогла биатлонная фамилия — он опередил Коха.

А наше золото — явный шаг вперед. В прошлом году россияне снова проиграли одну десятую секунды, но в борьбе за бронзу с итальянцами. И здорово, что победную олимпийскую поступь сразу же поддержали наши юниоры.