Олимпийский сезон в лыжах и биатлоне под угрозой из-за антиковидных мер. Карантин никуда не исчез.

Олимпийский сезон в зимних видах еще не стартовал, а проблемы с пересечением границы для участия в соревнованиях уже начались. Так, лыжник Александр Большунов и биатлонист Матвей Елисеев, которых пригласил на свой фестиваль сам Мартен Фуркад, не смогли приехать во Францию из-за карантинных мер. Просидеть 10 дней в изоляции в разгар подготовки к сезону никто себе позволить не может.

Ковидные меры превратят российский отбор на Олимпиаду в формальность

Правила разнятся от страны к стране, и пока самые жесткие меры к пересекающим границу предъявляет именно Франция. Чтобы попасть сюда из России, надо или иметь прививку европейской вакциной, или пройти карантин. Есть еще вариант надолго зависнуть в Европе и тренироваться там — его в той или иной мере реализовывают молодые биатлонист Карим Халили и лыжница Вероника Степанова.

Но рано или поздно им все равно придется вернуться в Россию для участия в отборочных соревнованиях на Кубок мира. А есть ведь еще «Ижевская винтовка» в декабре — в биатлоне один из ключевых этапов отбора на Олимпийские игры. Как быть с ней — неужели состав олимпийской команды по факту определится еще в ноябре, и добавить потом к ней кого-то из выступавших в России будет уже физически невозможно?

Важно, что во Франции в новом сезоне будут крутые соревнования и по лыжам, и по биатлону. Так, в конце января в Ле Рузе состоится один из заключительных перед Олимпиадой этапов Кубка мира. Там в программе и спринт, и дистанционная гонка — то есть наверняка приедут многие лидеры.

Для биатлонистов Франция вообще — ключевая локация. В середине декабря в Анси традиционно запланирован этап Кубка мира. Учитывая борьбу за квоты на будущий год, его пропуск для нашей команды (да и почти для любой другой) — это гарантированно минус один биатлонист в заявке в следующем сезоне.

— Пока об этапе во Франции я не готов говорить, важно, что в наших ближайших планах эта страна не значится, — заявил «СЭ» тренер сборной России Олег Перевозчиков. — Сейчас ситуация такая, что у каждой авиакомпании свои требования. Некоторым достаточно ПЦР теста, с европейской вакциной пускают почти все. Мы вот сейчас проводим сбор в Италии, но летели сюда «Аэрофлотом» — там на регистрации предоставили тест, а по прилету заполнили подробную анкету.

Группа Бородавко уже привилась европейской вакциной

— Реально ли сейчас нашим спортсменам получить европейскую вакцину, а не «Спутник V»?

— Группа Бородавко прививки европейской вакциной себе уже сделала. Не готов говорить по персоналиям, но скажу в целом — это реально. Первую дозу они сделали на сборе в Италии, вторую — в Эстонии.

— Почему тогда по такому же пути не пошла, например, ваша группа?

— Мы сейчас в Италии. Могли бы поставить себе здесь первую дозу, но что тогда делать со второй? Получается, что нужно заранее планировать вакцинацию на следующем сборе и оставаться в Европе, но это еще не в каждой стране возможно. В Эстонии у нас есть свои люди, через них удалось договориться. Далеко не везде так получится.

— Опасения, что вакцинация может как-то негативно сказаться на спортивной форме, уже в прошлом?

— Все идет к тому, что прививаться в любом случае придется. Это в интересах самих спортсменов. Поэтому сейчас у нас стоит только вопрос выбора между вакцинами.

— На этапах Кубка мира будут действовать те же самые ограничения, или там для участников сделают какие-то поблажки?

— В ноябре будет заседание Совета международной федерации, где они как раз будут обсуждать этот вопрос. Какие требования будут предъявлять к организаторам и к участникам соревнований, сколько нужно будет тестов... Пока никаких конкретных ответов нет.