Среди тех, кто в него попал — Денис Спицов и Алексей Червоткин.

В Эстонии проходит Кубок мира по лыжероллерам. Там успешно выступают российские лыжники. Это и неудивительно, участие в соревнованиях принимает группа Юрия Бородавко. Александр Большунов и Наталья Непряева тоже в деле.

Несмотря на такой представительный состав, внимание к турниру — скромное. Потому что лыжероллеры — это не более чем подготовительный этап к зиме. Задачи побеждать любой ценой перед топовыми спортсменами здесь не стоит. Да и это лишь этап Кубка мира, а не чемпионат мира.

Необъяснимый маневр

Но сегодняшний масс-старт в Отепя взорвал все соцсети. Все дело в итальянце Франческо Беччисе, на которого нашло помутнение. На полной скорости он въехал в «пачку», в результате чего случился страшнейший завал.

Хорошо видно, что итальянец сначала поднял голову, посмотрел влево. А спустя секунду он прямиков полетел в одного из соперников. Как камикадзе. Объяснить такой поступок логически — просто невозможно.

Для Беччиса случившееся — главный эпизод в карьере. К своим 24 годам особых успехов в спорте он не добился. Зимой в сборную не пробивался и выступает уже несколько лет только в летнем сезоне. Несколько раз заезжал на лыжероллерах на подиум, так что неопытным гонщиком его назвать. Поэтому совершенно непонятно, что на него нашло. Комментариев по поводу столь безбашенного маневра от него самого пока не было.

Спицов и Червоткин не пострадали

Лишь чудом никто из участников страшного завала не получил тяжелых травм. Потому что падение на такой скорости на асфальт легко может привести, по меньшей мере, к переломам. А кому-то может стоить целого сезона. Среди тех, кто попал в эту аварию — наши олимпийские призеры Денис Спицов и Алексей Червоткин. К счастью, у них все обошлось. Оба оперативно отписались в соцсетях, что с ними все нормально.

Завтра в Эстонии пройдут гонки с раздельного старта. Выйдет ли на гонку итальянец Беччис или к нему применят какие-то санкции — пока неизвестно.