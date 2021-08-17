Клебо снова будет пропускать гонки из-за ковидофобии. Это большой шанс для нашей сборной

Норвежский лыжник второй год подряд намерен отказаться от части кубкового сезона из-за опасений пандемии, заранее отдав Хрустальный глобус соперникам из России во главе с Александром Большуновым.

Пандемия влияет на всех лыжников в разной степени. Сергей Устюгов, например, до сих пор пытается вернуться на прежний уровень после перенесенной уже год назад болезни. Александр Большунов предпринимает заметные меры предосторожности, чтобы не заболеть. А норвежец Йоханнес Клебо из-за боязни подцепить вирус уже перекроил свой прошлый сезон и, похоже, аналогичным образом поступит и с олимпийским.

Год назад Клебо вместе с норвежской командой пропустил «Тур де Ски» и часть кубковых этапов, а в какой-то момент был даже не уверен, что приедет на чемпионат мира. Сейчас Йоханнес по крайней мере точно собирается на Олимпиаду в Пекин. А вот с остальными стартами пока непонятно.

Клебо уже сделал прививку

В Норвегии сейчас очередной всплеск пандемии. Клебо уже сделал первую инъекцию прививки, но все равно максимально осторожен.

— Я первый, кто сократил то, что является одной из форм риска, — рассказал Йоханнес в интервью VG. — Если у меня есть группа друзей, которые были на вечеринке в пятницу, я не встречусь с ними в субботу, я не встречусь с ними и в воскресенье. Если я увижусь с ними, единственная альтернатива — поиграть на поле для гольфа на большом расстоянии друг от друга.

Клебо сейчас почти не ходит в рестораны (по собственному признанию, за последний год он был там дважды и очень давно), и максимально ограничил внешние контакты. Прошлой зимой Клебо отказался от общения даже со своей девушкой, нарушая режим изоляции только ради отца и дедушки, которые непосредственно его тренируют.

Но главный вопрос, конечно, — намерен ли норвежец выступать на Кубке мира до Олимпиады?

— Если под угрозой окажется мое выступление на Олимпийских играх, то я сделаю это (пропущу кубковые гонки. — Прим. «СЭ»), — заявил Клебо. — Я буду циничен — мне нужен опыт гонок на высоте. Это Давос и первые дни «Тур де Ски».

Клебо сильно переживает по поводу высотных сборов. В Пекине гонки пройдут на высоте 1800 метров — это очень прилично и явно выше, чем на большинстве европейских кубковых этапов. Сам Клебо до сих пор игнорировал даже те немногочисленные горные сборы, которые проводила остальная норвежская команда. За опытом, как же теперь наверстывать упущенное, он обратился к другой норвежской легенде — Петтеру Нортугу.

Китайцы приклеят спортсменам градусники?

Но главное опасение Клебо — чтобы Олимпиада прошла по плану и без вспышек заражения. Китайские организаторы готовы сделать для этого все возможное. New York Times сообщила о том, что по сравнению с Пекином даже суперстрогие меры безопасности на летней Олимпиаде в Токио покажутся ничем.

Например, китайцы всерьез думают о том, чтобы обязать всех участников Игр носить на теле электронный градусник в форме пластыря. При малейшем повышении температуры градусник будет издавать звуковой сигнал, что позволит тут же изолировать человека — источника инфекции. Правда, непонятно: если речь идет о спортсменах, как электронный прибор будет реагировать на естественное повышение температуры во время тренировок или соревнований?

Также переоборудуют стадионы, с тем чтобы спортсмены, волонтеры и журналисты минимально пересекались друг с другом. Интервью олимпийцы будут давать не с расстояния социальной дистанции, как в Токио, а через пластиковую стену. Чтобы слышать друг друга, организаторы предлагают использовать одноразовые микрофоны.

Еще один открытый вопрос: как быть с карантином? Пока что планируется, что иностранные гости отбывать его не будут, при условии что немедленно покинут Китай после завершения Игр. А вот все местные волонтеры должны будут после Олимпиады еще пару недель просидеть в специальном лагере в строгой изоляции, прежде чем вернуться к своим семьям.

В общем, у кого клиническая ковидофобия — у Клебо или у организаторов Игр в Пекине — это еще вопрос.