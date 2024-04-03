Не злите Большунова! Лучший российский лыжник взял убедительный реванш за неудачу в спринте

Александр догнал и обогнал всех в гонке преследования на финале Кубка России в Кировске.

Лыжные гонки. Финал Кубка России. Кировск

Гонка преследования на 10 км, свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова — 25.37,1

2. Мария Истомина — +26,9 секунды

3. Татьяна Сорина — +28,1

Гонка преследования на 15 км, свободный стиль. Мужчины

1. Александр Большунов — 34.27,3

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — +16,3

3. Егор Митрошин (Москва) — +29,9

Александр Большунов на старте финального этапа Кубка России в Кировске неожиданно не попал в спринте даже в финал, но оперативно нанес соперникам ответный удар. В гонке преследования на 15 км свободным стилем он со своего восьмого места почти мгновенно догнал, а вскоре и обогнал всех оппонентов, уверенно возглавив на экваторе общий зачет в рамках мини-тура. У женщин лидерство сохранила Вероника Степанова.

Александр Большунов. Фото Федерация лыжных гонок России

Победа при неважном самочувствии

Да, в спринте Большунов многих удивил со знаком минус. Но при этом сам не выглядел сильно разочарованным или раздраженным. Он еще перед стартом этапа в Кировске осторожно говорил о своем функциональном состоянии. А после вылета в полуфинале спринта заявил федеральному спортивному телеканалу следующее: «Самочувствие не то, с которым можно бороться за победу. На чемпионате России с болезнью бежал, сказывается это. Видимо, перегрузил чуть-чуть организм. В прологе на отметке 600 метров был вроде бы 60-м, хотя бежал в полную силу, но ничего не мог сделать, а дальше было получше. Посмотрим, если дальше будет лучше, будет хорошо. Сегодняшний результат при таком самочувствии — это нормально».

Что ж, действительно стало лучше. Причем сильно лучше, хотя Большунов при желании мог вообще не выходить на старт преследования — чисто математически после первой гонки в Кировске он уже выиграл не только спринтерский зачет Кубка, но и досрочно весь общий зачет. Однако когда это его останавливало от борьбы в любом состоянии? Сан Саныч быстро отыграл в преследовании гандикап в 24 секунды, какое-то время катил в небольшой лидирующей группе, а затем вместе с Сергеем Устюговым и Иваном Горбуновым отъехал от остальных. Вскоре потерял контакт с лидирующим дуэтом Горбунов, а в начале третьего круга рывок Большунова не смог поддержать даже Устюгов, который приехал в Кировск в близких к оптимальным кондициям.

Правда, не сказать, что отрыв Александра от остальных на последних километрах рос как снежный ком. Отнюдь, многие даже чуть к нему подобрались. Особенно хорош был Савелий Коростелев, совершивший бросок с 43-го места на старте на пятое на финише и отыгравший у Большунова около 15 секунд. Имел Коростелев неплохие шансы и на бронзу за Большуновым и Устюговым, однако на финишной прямой здорово проявил себя Егор Митрошин.

Вероника Степанова. Фото Федерация лыжных гонок России

Степанова обошлась без интриги

«Сегодня выиграл, но по чистому времени проиграл. Самочувствие очень сложное. Отъехал от Сереги, но дальше — ни прибавить, ни убавить. но ничего страшного. Конец сезона, надо его завершить, а затем и отдыхать и восстанавливаться», — заявил Александр федеральному спортивному телеканалу. В свою очередь Устюгов был очень рад серебру. Что и неудивительно, ведь это его лучший результат в сезоне, да и всего лишь второй подиум после бронзы в спринте на чемпионате страны в Малиновке.

Впереди у лыжников 15-километровая разделка в пятницу, а также воскресная гонка в гору Айкуайвенчорр, которая круче легендарной Альпе де Чермис. Так что Большунов точно не может чувствовать себя спокойно. Хотя он выглядит, несмотря на неидеальное самочувствие, спокойным и расслабленным.

У женщин гонка преследования получилась куда более скучной. Вероника Степанова в прошлом порой упрекала Большунова в незрелищности побед, но не стала создавать интригу — играть с преследовательницами в кошки-мышки, подпускать их, а потом отрываться. После спринта она получила преимущество над главными соперницами, сохранила и даже преумножила отрыв над большинством лыжниц, за исключением Анастасии Кулешовой, которая отыграла у Степановой чисто на коньковой «десятке» чуть более десяти секунд, поднявшись с 16-го места на четвертое. Практически в одни ноги со Степановой прошла юная Алина Пеклецова, взлетевшая с 40-го места в классификации мини-тура на девятое. А больше всего мест (52) отыграла Алена Суркова, стартовавшая 66-й и финишировавшая 14-й.

Кстати, после финиша Степанова не выглядела слишком довольной поражением от Кулешовой по чистому времени. Ведь впереди в пятницу классическая разделка на 10 километров, где Кулешова с учетом не самых лучших выступлений в «классике» Вероники вполне может и отыграть отставание от лидера в 40 с небольшим секунд. Да и Татьяна Сорина с Марией Истоминой способны подтянуться. Финальная гонка в гору у женщин также пройдет в воскресенье.