Большунов в нетипичном спринте подарил соперникам надежду. Но сумел всех обхитрить

Сан Саныч и Анастасия Фалеева стали лучшими в коротких гонках в Тюмени.

Кубок России по лыжам, 2-й этап (Тюмень)

Спринт (классический стиль). Финалы

Мужчины

1. Александр Большунов — 4.01,60

2. Сергей Ардашев — 0,12

3. Александр Терентьев — 0,77

Женщины

1. Анастасия Фалеева — 4.36,39

2. Алена Баранова — 1,93

3. Евгения Крупицкая — 2,24

Главной интригой спринтерских гонок второго этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени была очередная серия противостояния «Александр Большунов против всех остальных». Если в дистанционных гонках Сан Саныч, даже несмотря на последствия травмы спины, кажется сейчас абсолютно неуязвимым, то в спринте, как минимум на бумаге, у него есть достойные соперники. Прежде всего речь об Александре Терентьеве и Савелии Коростелеве. И Большунов в спринте классикой вроде бы дал оппонентам надежду, не слишком ярко пробежав в прологе, четвертьфинале и полуфинале. Однако в финале вновь был неподражаем, финишировав первым. У женщин за явным преимуществом второй спринт Кубка страны подряд выиграла Анастасия Фалеева.

Пятая победа благодаря грамотной тактике

Вообще спринт в Тюмени довольно серьезно отличался от традиционных коротких гонок. Лыжникам пришлось бежать довольно внушительную по меркам спринтов дистанцию, причем с серьезным рельефом. Как следствие, мужчины показывали результаты в районе четырех минут, женщины — не выбегали и из четырех с половиной минут. Для сравнения, в большинстве спринтов гонки обычно продолжаются в районе трех минут с небольшим хвостиком, а то и меньше.

Так что тюменский вариант давал дополнительные козыри дистанционщикам, что проявилось уже в прологе. К примеру, Алексей Червоткин, не блистающий в спринте, квалифицировался в финальную часть с пятым временем. Но в то же время Большунов стал только восьмым, уступив обладателю лучшего результата Терентьеву более десяти секунд.

Причем Сан Саныч и в четвертьфинале смотрелся довольно бледно, проиграв Ивану Безматерных. Да и в полуфинале, пусть и выиграл, но без явного преимущества — от зоны вылета его отделило всего девять сотых секунды. Терентьев в своих забегах смотрелся предпочтительнее, хотя еще один привычный конкурент в спринте Коростелев к удивлению многих выбыл уже в четвертьфинале. Что же касается Сергея Устюгова, то знаменитый лыжник, напомним, пока далек от своей лучшей формы и первые два этапа Кубка страны решил пропустить.

Александр Большунов, Сергей Ардашев и Александр Терентьев. Фото ФЛГР

Как бы то ни было, Большунов в финале не считался явным фаворитом. Но понятно, что и сдаваться он не собирался. Решающий забег у мужчин прошел в острой тактической борьбе — лыжники контролировали друг друга, не гнали по максимуму и в итоге не выбежали и из четырех минут. Но это, как выяснилось, было на руку Большунову. Финальный подъем он начал штурмовать первым, однако на вершине его обошел-таки Терентьев, попытавшись создать просвет. Вот только укатить от лидера российских лыж Терентьеву не удалось — Большунов сделал все грамотно, сэкономил силы, да еще и накатил главного соперника на спуске. И на финишной прямой обошел уставшего тезку. Это, кстати, сделал и Сергей Ардашев, оставивший Терентьева только третьим.

Таким образом, Большунов выиграл уже пятый старт Кубка России-2023/24 из пяти. И с большой вероятностью продолжит беспроигрышную серию и 3 декабря масс-стартом на 20 км классическим стилем.

Степанова снялась после пролога

У женщин пока такого доминирования в Кубке России нет. В отсутствие травмированной Натальи Терентьевой (в девичестве Непряевой) три из трех дистанционных гонок выиграла Вероника Степанова. Но в спринте на первом этапе в Вершине Теи она не бежала, а в аналогичной гонке в Тюмени решила ограничиться только прологом, где показала третье время. «Сегодняшний спринт дальше без меня, потому что я не чувствую в себе силы бороться за победу и буду готовиться к двадцатке», — заявила она в эфире федерального спортивного канала.

Алёна Баранова (слева), Анастасия Фалеева (в центре) и Евгения Крупицкая. Фото ФЛГР

Что ж, похоже, шансов у нее действительно не было. Фалеева победила в спринте в Вершине Теи, да и сейчас выглядела лучше всех. Причем заметно. Анастасия в квалификации привезла ближайшей сопернице более трех секунд, а в четвертьфинале и полуфинале создавала заметный отрыв и не тратила лишних сил на финише. В финале также обошлось без интриги — на финишной прямой Фалеева приветствовала публику, в то время как в борьбе за серебро Алена Баранова чуть-чуть обошла дистанционщицу Евгению Крупицкую. Той, кстати, вероятно помогла любопытная техника прохождения финального спуска — Евгения буквально садилась на лыжи для лучшей аэродинамики.

Отметим также участие Юлии Ступак. Титулованная лыжница уверенно вышла в полуфинал, но дальше участвовать отказалась. Поскольку рассматривала спринт исключительно как соревновательную тренировку. Воскресный масс-старт в Тюмени и следующий этап в Чусовом Ступак также пропустит, сконцентрировавшись на подготовке, а на четвертом этапе в Кирово-Чепецке настроена вернуться к соревнованиям.