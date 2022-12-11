Степанова пока успешнее Большунова. У Вероники уже пять побед в сезоне

Лыжники зажигают в Чусовом, а в результаты Кубка России по биатлону вносит коррективы вирус.

Вероника Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом. Для 21-летней спортсменки это пятая победа в нынешнем сезоне, притом что в турнире пока проведены всего восемь стартов. В первом же взрослом сезоне Вероника уверенно захватила лидерство в общем зачете Кубка. Для сравнения: лидер мужской сборной Александр Большунов пока лишь три раза поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала. В борьбе за звание лучшего в сезоне в наших лыжах Степанова пока решительно опережает Сан Саныча.

Смена лидера

Разумеется, есть много нюансов, обличающих триумф Вероники. Во-первых — многие гонки пропускает обладательница Большого хрустального глобуса Наталья Непряева. Пока не выступает и второй номер нашей сборной Юлия Ступак. Во-вторых, календарь пока благоволит стилю Степановой — много коротких коньковых гонок. В «классике» юная звезда пока не одержала на Кубке ни одной победы, а дистанций длиннее 10 км лыжницам не предлагалось. Тем не менее Вероника — лидер общего зачета. И если кто-то и критиковал Степанову за излишнюю медийность, теперь им придется констатировать — разговорчивость не мешает девушке побеждать.

Наверняка все было бы сильно иначе, если бы Вероника сейчас сражалась не только с россиянками, но и с сильнейшими лыжницами планеты. Например, со шведками, которые задают тон из-за ослабления норвежской команды. Но гадать глупо, а факт остается фактом — в наших женских лыжах новый лидер, пусть пока и формальный. Ведь прошло всего три этапа Кубка из восьми, и это без учета чемпионата страны. Наверняка Наталья Непряева без боя свой статус лучшей в стране не уступит.

Кстати, в воскресенье победа Степановой оказалась омрачена медицинским инцидентом с лыжницей из Пермского края Софьей Ивановой — ей стало плохо во время гонки. Спортсменку, которая потеряла сознание, эвакуировали на снегоходе.

— Она уехала домой с родителями, отошла. В итоге все нормально, — рассказал РИА «Новости» тренер девушки Александр Придчин. — Она шла на дистанции, говорит: «Мне плохо». Я говорю: «Потерпи, всем плохо, всем тяжело». Не думали, что так получится. Она и не должна была последнюю гонку бежать, ей в институт надо было.

Большунов возглавил общий зачет

В мужской гонке после неудачи в субботнем спринте выиграл Александр Большунов. «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли. Все отлично. Гонка прошла здорово. Я бы не позволял себе таких высказываний, как Сергей. Видимо, его это все задевает, но я не думаю, что стоит так реагировать. К этому старту он, похоже, готовился лучше, чем к Олимпийским играм и к чемпионатам мира, потому что там он был никакой. А теперь его задели слова, и он решил подготовиться именно к этому старту», — приводит слова Александра «Чемпионат». Обращение «мешки» вызвано репликой после спринта Сергея Устюгова, вернувшегося после проблем со здоровьем. «Летом меня некоторые называли мешком, — говорил Устюгов. — И я еще тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. И выиграл у сборной России!»

В общем зачете Большунов впервые в сезоне вырвался на первое место, обойдя главную сенсацию Кубка Савелия Коростелева. Этот недавний юниор несколько раз обошел Александра в спринтерских стартах, но в этапе в Чусовом участия не принимал — у него заранее была запланирована поездка на Российско-китайские молодежные зимние игры. Они пройдут с 14 по 20 декабря в провинции Цзилинь и городе Чанчунь. Способен ли кто-то еще в нашей мужской сборной бросить вызов Большунову — это мы узнаем на четвертом этапе Кубка, который пройдет 17-20 декабря в Кирово-Чепецке.

Логинов решил поберечь здоровье

Неспортивные факторы оказывают влияние и на этап Кубка России по биатлону в Тюмени. Ранее некоторые спортсмены жаловались на недомогание, а в воскресенье на масс-старт не вышел Александр Логинов. «У него определенные проблемы с самочувствием, — приводит слова тренера Александра Касперовича matchtv.ru. — Погодные условия в Сибири не очень комфортные. Александр недавно переболел, его нужно беречь. Сезон длинный, впереди много гонок. Александру мешали проблемы со здоровьем в летний период, сейчас пошла волна заболеваний, и он в нее попал».

В итоге контактную гонку с одним промахом выиграл Даниил Серохвостов, опередивший Ивана Колотова и Эдуарда Латыпова, которые зашли на два штрафных круга. В женской гонке на первом месте Анастасия Гореева. И здесь надо отметить, что на старт не вышла белоруска Динара Алимбекова, которая стабильно опережала наших девушек на первых этапах Кубка России. Правда, на будущей неделе этого соперничества не ожидается. Этап в Уфе сборная Белоруссии пропускает. Согласно официальной версии — ради того, чтобы получше подготовиться к Кубку Содружества в Минске.

Лыжи. Этап в Чусовом

Гонка с раздельным стартом (С)

Мужчины, 15 км

1. Александр Большунов — 35.56,7.

2. Денис Спицов — 32,2.

3. Илья Семиков — 56,5.

Женщины, 10 км (С)

1. Вероника Степанова — 24.11,4.

2. Мария Истомина — 1.03,9.

3. Екатерина Смирнова — 1.14,9.

Биатлон. Этап в Тюмени

Большой масс-старт

Мужчины

1. Даниил Серохвостов — 40.41,2 (1).

2. Иван Колотов — 25,2 (2).

3. Эдуард Латыпов — 40,8 (2).

Женщины

1. Анастасия Гореева — 38.45,2 (2).

2. Тамара Дербушева — 1,3 (2).

3. Виктория Сливко — 15,0 (2).