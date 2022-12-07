Русская «Википедия» воюет с русскими спортсменами? Чем важен кейс лыжника Коростелева

Лидер Кубка России не заслужил права на статью в свободной энциклопедии?

Русская «Википедия» — один из поводов для гордости Рунета, сейчас она занимает четвертое место в мире по количеству статей, уступая только английскому, немецкому и французскому вариантам. И хотя в отношении этого источника есть определенный скепсис — ей даже угрожали статусом иностранного агента, и сейчас она маркируется как «нарушающая законодательство Российской Федерации», — данный портал остается одним из самых доступных источников информации по многим темам для миллионов русскоязычных людей.

Но в спорте «Википедия» часто становится камнем преткновения в спорах болельщиков и модераторов. Мы уже рассказывали об этом на примере фигуристов. Тогда после статьи в «СЭ» (совпадение? Не думаю) страницу о фигуристке сборной Елизавете Нугумановой все-таки восстановили. Причем тогда спорили те же администраторы, что и сейчас о лыжниках. И вокруг Лизы развернулась настоящая война с примерами типа «чемпионка условной Монголии по фигурному катанию» и «сборной Науру по хоккею» — мол, про них статьи писать можно, при этом удаляя заметки об участницах престижного международного турнира по этим же видам.

Очередной показательный пример — лучший на данный момент лыжник России Савелий Коростелев, статью о котором собираются удалить. Судя по всему, российские спортсмены в обозримом будущем в принципе не могут претендовать на то, чтобы упоминаться в «Википедии», — или этому ресурсу нужно срочно поменять свои же правила. Ведь в международных соревнованиях спортсмены из России пока не участвуют, а молодые лыжники, фигуристы и биатлонисты могут выигрывать исключительно этапы Кубка страны или национальные чемпионаты. А эти старты правилами «свободной энциклопедии» в данный момент почему-то отнесены к третьесортным турнирам. Хотя, к примеру, студенческие старты в США в англоязычным сегменте освещаются более чем достойно.

Скриншот страницы Википедии.

Почему Коростелев недостоин упоминания?

Лыжник Савелий Коростелев за последние несколько недель сделал все, чтобы о нем заговорили. Несколько раз обыграл лучшего лыжника мира 2022 года Александра Большунова, вышел в лидеры Кубка России. Кроме того, 19-летний парень из Пермского края в феврале этого года успел выиграть юниорский чемпионат мира в эстафете и в личном качестве — за несколько дней до отстранения всей нашей сборной.

Однако для администраторов русской «Википедии» это не аргумент. И здесь надо сказать о самих модераторах — это сложная, неблагодарная работа, обычно на голом энтузиазме. Можно почитать мнения людей с опытом работы на профильном сайте «Хабрахабр» — за работу администраторы денег почти не получают. Этот же автор поясняет, почему за статью о каждом российском спортсмене приходится биться:

— Понятие «значимость» появилось тогда, когда «Википедия» столкнулась с тем, что ею заинтересовались пиарщики разных мастей всевозможных компаний, а также энтузиасты, которые хотят раскрутить новый альбом своей «гаражной» рок-группы. Необходимо было попробовать провести границу между ними и нормальными статьям. Так появилось понятие «значимость» в том виде, в котором оно есть сейчас. И все критерии значимости писались в основном из этого соображения.

Правила пора менять?

Дискуссию можно увидеть на этом скриншоте.

У обеих сторон свои резонные аргументы, но в итоге страдают российские лыжные гонки, которые и так показывают по веб-камерам, а интервью спортсменов после финиша проходят примерно так.

«Википедия» — автономное сообщество со своей историей и традициями, сделавшее много для популяризации науки и глобального интернета. Но если российский спорт в ближайшее время действительно ограничится только внутренними стартами, возможно, имеет смысл подумать об изменении правил. Ведь нынешние Кубки и чемпионаты России в очень многих видах спорта — это совсем не то, что было всего год назад. Их значимость за счет спортсменов уровня сборной значительно повысилась. Спортсмен, победивший на этапах Кубка России сегодня, — это однозначно звезда как минимум отечественного спорта.

Кроме того, примеры «Википедий» на других языках показывают, что правила этого ресурса могут быть гибкими, в том числе и в отношении юных спортсменов. Например, в норвежской «Вики» никто не предлагает удалять статьи о чемпионах и даже о призерах чемпионата мира по лыжным гонкам среди юниоров 2022 года — того самого, который выиграл Савелий Коростелев. Просто тамошние модераторы считают эти достижения значимые. Так почему бы не изменить подход и в российском сегменте свободной энциклопедии?