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Лыжные гонки

4 декабря, 14:30

Большунов ответил беспокойному Клебо. Он две гонки выиграл, норвежец — пропустил и кокетничает

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Большунов (в центре).
Фото ФЛГР
Ситуация в заочном противостоянии двух гениев перевернулась.

Кубок России, 2-й этап (Вершина Теи)
Мужчины, 15 км (С)
1. Александр Большунов — 33.30,1.
2. Денис Спицов — 18,5.
3. Артем Мальцев — 27,0.
Женщины, 10 км (С)
1. Вероника Степанова — 25.44,4.
2. Екатерина Смирнова — 56,2.
3. Лариса Рясина — 1.09,5.

Большунов раскочегаривается. Если еще пару дней назад по соцсетям ходило его интервью-мем после проигранной гонки из одного слова «нормально», то теперь Сан Саныч может быть доволен. Вряд ли он станет более разговорчивым, но, как и говорил тренер Юрий Бородавко, беспокоиться из-за первых поражений было нечего.

Мальцева не хватило на борьбу

Александр выиграл вторую гонку подряд — на этот раз 15-километровую разделку, в которых на международном уровне, кстати, у него случались провалы. Сегодня тоже все было очень на тоненького. До конца боролся Артем Мальцев — еще на отметке 11,25 километра вел в хронометраже, но на последнем круге закислился и проиграл полминуты.

Действующий лидер Кубка России Савелий Коростелев — четвертый, что для него неплохо и означает минимизацию издержек. В общем зачете турнира обостряется рубка за лидерство, но Коростелев сохранил первое место. У него 261 балл, у Большунова — 248.

Кубок России по лыжам много критиковали, но итоговый протокол выглядит приятно — 85 финишировавших участников, самому старшему — 43 года, младшему — 18. География на любой вкус: от Бурятии до Воронежской области, от Ямала до Приморья.

Сергей Ардашев, Савелий Коростелев и&nbsp;Александр Большунов. Коростелев разрывает в спринтах на Кубке России. Справиться с юниором не может даже Большунов

Степанова в порядке, а бывшая биатлонистка забыла транспондер

У женщин наконец выиграла Вероника Степанова, которая в межсезонье много эпатировала публику, но всегда можно было ответить, что выше седьмого места на международных стартах она не поднималась. В обозримом будущем и не поднимется, как любой другой российский лыжник. Зато в России Вероника способна быть лицом лыжного спорта не только в соцсетях и телевизоре, но и на трассе. Что и доказала, выиграв у всех минуту. Правда, гонку планово не бежала Наталья Непряева, Татьяны Сориной тоже в Хакасии нет.

Но Степанова уже отметила победу в своем стиле: «Следуйте за мной, я научу».

У женщин представительство поскромнее, зато с одной из участниц случился казус. Алена Перевозчикова, чемпионка России по биатлону, забыла надеть транспондер, из-за чего невозможно было определить ее перемещение по GPS. На промежуточных отсечках она не появлялась, а финальное время, судя по всему, засекали по секундомеру. В итоге экс-биатлонистка лишь 16-я, но представьте, если подобное случилось бы в борьбе за медаль (и призовые) с разрывами в десятые секунды.

Александр Большунов. Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы

А что норвежцы?

Тем временем в Кубке мира, наоборот, Йоханнес Клебо сдает позиции после мощного дебюта. Из-за боли в горле он не вышел на старт гонок в Лиллехаммере и уже немного истерично заявил, что борьба за Большой хрустальный глобус для него закончена. Вернее, не так — он сам от нее отказался, не выйдя на гонки из-за болезни. Хотя звучит это как лукавство или кокетство, но никак не искренний отказ от притязаний. Не прошло еще и двух этапов сезона, вряд ли нынешний лидер Пол Голберг будет бежать все гонки.

Но чем дальше, тем больше мужские гонки на Кубке мира напоминают тот же Кубок России наоборот. В разделке 9 из 10 первых мест заняли норвежцы, а четвертым стал британец Масгрэйв, который живет в Норвегии.

У женщин смотреть гонки интереснее — там хотя бы есть география. Но если все будет продолжаться так же, FIS придется задуматься о мерах. Вряд ли мерой станет возвращение русских, но без них стало заметно скучнее.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Вероника Степанова
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