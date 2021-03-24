Звезда юниорской сборной России Вероника Степанова присоединится к группе Сорина

Чемпионка мира по лыжным гонкам среди юниорок 20-летняя Вероника Степанова будет готовиться к следующему сезону вместе с группой Егора Сорина. Об этом спортсменка сообщила в интервью «СЭ».

— Мы разговаривали об этом с Еленой Валерьевной Вяльбе еще на чемпионате мира в Оберсдорфе, — оассказала Степанова. — Выбор был: либо я остаюсь в юниорской сборной с Артемием Гельмановым, либо двигаюсь дальше с Егором Сориным. Конечно, я приняла решение двигаться дальше. Страха нет. Обычно я быстро адаптируюсь в новой команде, легко нахожу со всеми общий язык. Естественно, с тренером мы обсудим план на сезон и постараемся сделать так, чтобы адаптация прошла максимально мягко.

(Наталья Марьянчик)

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