Главная восходящая звезда женской сборной России по лыжным гонкам 20-летняя Вероника Степанова подвела в «СЭ» итоги сезона и рассказала своих кумирах в спорте.

— Я очень довольна, что все задачи удалось выполнить, — сказала Степанова. — Но в то же время, я прекрасно понимаю, что юниорский чемпионат мира — это старт, на котором ничего не заканчивается, а только начинается. И цель нужно ставить не прибавлять по сто подписчиков в день, а выигрывать соревнования. В этом смысле мой ориентир — это Александр Большунов. Он не только гениальный спортсмен, но и умеет работать с медиа и с публикой.

(Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Вероники Степановой читайте на сайте «СЭ»