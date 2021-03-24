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Вероника Степанова: «Большунов — мой ориентир. Он не только гениальный спортсмен, но умеет работать с публикой»

14:00
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Главная восходящая звезда женской сборной России по лыжным гонкам 20-летняя Вероника Степанова подвела в «СЭ» итоги сезона и рассказала своих кумирах в спорте.

— Я очень довольна, что все задачи удалось выполнить, — сказала Степанова. — Но в то же время, я прекрасно понимаю, что юниорский чемпионат мира — это старт, на котором ничего не заканчивается, а только начинается. И цель нужно ставить не прибавлять по сто подписчиков в день, а выигрывать соревнования. В этом смысле мой ориентир — это Александр Большунов. Он не только гениальный спортсмен, но и умеет работать с медиа и с публикой.
(Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Вероники Степановой читайте на сайте «СЭ»

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