Женская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Женская сборная России выиграла эстафету 4 х 5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Второй пришла команда Швеции, на третьем месте — сборная Норвегии.

Победу одержала первая российская команда в составе Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Вторая российская команда в составе Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина пришла восьмой.

Лыжные гонки

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета 4 х 5 км

Финал

1. Россия (Юлии Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) — 54:40.6

2. Швеция (Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Моа Олссон) — отставание 1.1

3. Норвегия (Тириль Венг, Хейди Венг, Тереза Йохауг, Хелена Мария Фоссесхольм) — +1.2

4. США (Хэйли Свирбул, Рози Бреннан, Джессика Диггинс, Джулия Керн) — +22.5

5. Финляндия (Йоханна Матинтало, Анна Кюлленен, Кертту Нисканен, Ясми Йоэнсуу) — +22.5

6. Норвегия (Майкен Касперсен-Фалла, Анне Кьерсти Кальва, Рагниль Хага, Лотта Уднес Венг) — +25.3

8. Россия (Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина) — +1:56.5