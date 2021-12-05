Депутат Госдумы РФ, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты мужской эстафеты 4x7,5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере по лыжным гонкам.

«Второе место в эстафете — тоже хороший результат. Я даже отчасти радуюсь, что не все у нас в зимних видах сейчас первые. Конькобежцы на стартах в США тоже на подходе к золоту. Есть еще запас, это хорошо. Перед Олимпиадой будем его нивелировать. Олимпийский сезон отличается от остальных. Здесь этапы Кубка мира играют больше тактическую роль, особенно на таких командных стартах. Главное, что мы везде рядом с золотом. Российские спортсмены сейчас как бы в засаде», — сказала Журова «СЭ».

Гонку выиграла первая норвежская команда, в составе которой выступили Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер и Йоханнес Клебо. Вторая сборная Норвегии, за которую выступили Пол Гульберг, Мартин Ниенге, Ханс Холунн и Харальд Амундсен, заняла третью строчку.

Второе место заняла вторая сборная России, в состав которой вошли Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов. Первая сборная России, за которую пробежали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин, финишировала четвертой.