Экс-тренер женской сборной России назвал неожиданной победу команды в эстафете
15:03
Бывший старший тренер женской сборной России по лыжным гонкам Данил Акимов оценил победу национальной команды в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
«Это, конечно, очень неожиданная победа. Приятно, что новая команда, новые люди достигли такого успеха», — сказал Акимов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Второй пришла команда Швеции. Норвежки — третьи.
Победу одержала первая российская команда.
От России были заявлены сразу две команды. От первой команды — Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Во второй бежали: Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.
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