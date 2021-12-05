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Экс-тренер женской сборной России назвал неожиданной победу команды в эстафете

15:03
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Бывший старший тренер женской сборной России по лыжным гонкам Данил Акимов оценил победу национальной команды в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Это, конечно, очень неожиданная победа. Приятно, что новая команда, новые люди достигли такого успеха», — сказал Акимов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Второй пришла команда Швеции. Норвежки — третьи.

Победу одержала первая российская команда.

От России были заявлены сразу две команды. От первой команды — Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Во второй бежали: Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

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