Бородавко — о восстановлении Терентьевой: «Еще есть ограничения, даже для скоростных тренировок»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» высказался о ходе восстановления Натальи Терентьевой (Непряевой). У олимпийской чемпионки были проблемы с плечом.

«Пока трудно сказать. Есть еще определенные ограничения. Даже для скоростных тренировок», — сказал Бородавко «СЭ».

9 сентября спортсменка сообщила в соцсетях, что перенесла операцию под общим наркозом, и заявила, что в ближайшее время не сможет участвовать в соревнованиях.