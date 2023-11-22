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Сегодня, 20:30

Бородавко — о восстановлении Терентьевой: «Еще есть ограничения, даже для скоростных тренировок»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Наталья Терентьева (Непряева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» высказался о ходе восстановления Натальи Терентьевой (Непряевой). У олимпийской чемпионки были проблемы с плечом.

«Пока трудно сказать. Есть еще определенные ограничения. Даже для скоростных тренировок», — сказал Бородавко «СЭ».

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9 сентября спортсменка сообщила в соцсетях, что перенесла операцию под общим наркозом, и заявила, что в ближайшее время не сможет участвовать в соревнованиях.

Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Терентьева (Непряева)
Юрий Бородавко
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