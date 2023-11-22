Битва в спринте и три гонки для Большунова? Чего ждать от первого этапа Кубка России

Наши лучшие лыжники начинают сезон в Абакане.

С 23 по 26 ноября в Вершине Теи пройдет первый этап Кубка России по лыжным гонкам. В расписании этапа две разделки (свободным и классическим стилем), а также коньковый спринт, где ожидается серьезная конкуренция как у мужчин, так и у женщин. Должен выступить в Хакасии и Александр Большунов. Трехкратный олимпийский чемпион заявлен на все три гонки, но не факт, что Сан Саныч их проедет.

Заявлен на три гонки

В августе Большунов потянул спину во время тренировок в Белоруссии, и его участие в первых гонках сезона было под большим вопросом. Он пропустил вкатку в Ханты-Мансийске, но прибыл на трассы Вершины Теи, где были намечены старты Кубка Хакасии, а также первый этап Кубка России. Но приехал без гарантий — тренеры постоянно говорили, что решение об участии звездного спортсмена в гонках будет приниматься в последний момент — по самочувствию.

В конце прошлой недели Александр не вышел на старт классического спринта. Зато поучаствовал в разделке, которая состоялась 19 ноября. В ней Александр показал, что даже в не самом лучшем состоянии у него нет конкурентов на внутренней арене. Ближайшего соперника — Сергея Ардашева — Большунов опередил на 30 секунд. Это настоящая пропасть для скоротечной «десятки».

Конечно, в гонке по разным причинам не участвовали такие звезды, как Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и Евгений Белов. Но все равно отрыв Александра впечатляет. На Кубке России все лыжники сборной уже будут в строю, поэтому конкуренция возрастет. А Александр постарается выступить во всех трех гонках, сообщил «СЭ» наставник титулованного спортсмена Юрий Бородавко.

«Пока Александр заявлен на все три гонки. У нас есть договоренность, что если он почувствует какой-то дискомфорт, то снимется. Пока дискомфорта нет. На всех тренировках Саша чувствовал себя неплохо, но есть определенный страх, что боль может вернуться», — отметил Юрий Бородавко.

Фото Федерация лыжных гонок России

Пока без Терентьевой

И если в разделке на 15 км нашим элитным лыжникам будет тяжело противостоять Большунову, то на победу в спринте претендует сразу несколько человек. В субботу, 18 ноября, спринт классическим стилем ожидаемо выиграл Александр Терентьев. Правда, это случилось в отсутствие того же Сан Саныча и восходящей звезды российских лыж Савелия Коростелева.

«В спринте всегда самая высокая конкуренция, — продолжил Юрий Бородавко, — поскольку это контактная борьба, где все решается на последних сантиметрах финиша. В коньковом спринте у нас достаточно сильные ребята. Савелий Коростелев показывал хорошие результаты, Денис Филимонов. Да и молодые ребята могут проявить себя. Конкуренция будет серьезная».

А вот другая звездная подопечная тренера Наталья Терентьева (Непряева) пока продолжает восстанавливаться от травмы плеча. В начале ноября олимпийская чемпионка говорила, что пропустит первые этапы Кубка России. «Пока трудно сказать, когда Наталья вернется, — подчеркнул Юрий Бородавко. — Есть еще определенные ограничения. Даже для скоростных тренировок».

У женщин помимо Непряевой на старт первого этапа вряд ли выйдет и Юлия Ступак. А вот еще две чемпионки эстафеты Пекина-2022 Вероника Степанова и Татьяна Сорина наверняка зарубятся в разделках. Конкуренцию им может составить 17-летняя Алина Пеклецова, выигравшая на прошлой неделе гонку на 5 км. Это была ее первая победа на взрослом уровне. Хотя девушка обратила на себя внимание еще весной, когда стала второй на чемпионате страны.

Фото Федерация лыжных гонок России

При этом борьбу лучших лыжников страны вновь нельзя будет увидеть на федеральном спортивном канале. Трансляции будут организованы проектом «На лыжи».

— Конечно, хотелось бы, чтобы показывали на телевидении, — отметил «СЭ» Юрий Бородавко. — Но у нас из Тюмени будет трансляция и из Казани. Частично будут показывать. В интернете тоже есть возможность понаблюдать за гонками, многие смотрели в прошлом сезоне. Я не вижу каких-то глобальных проблем. Конечно, это не третья кнопка федерального канала, где доступны все трансляции. Но что поделать?

Расписание первого этапа Кубка России



23 ноября, четверг

Раздельный старт, свободный стиль

7.00 — женщины, 10 км

8.45 — мужчины, 15 км



25 ноября, суббота

Спринт, свободный стиль

7.00 — квалификация

9.00 — финалы



26 ноября, воскресенье

Раздельный старт, классический стиль

7.00 — женщины, 10 км

8.45 — мужчины, 15 км



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