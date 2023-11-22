Бородавко — о готовности Большунова к Кубку России: «Есть страх, что боль может вернуться»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о готовности трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова к участию в первом этапе Кубка России-2023/24.

«Пока Александр заявлен на все три гонки. У нас есть договоренность, что если он почувствует какой-то дискомфорт, то снимется. Пока его [дискомфорта] нет. На всех тренировках он чувствовал себя неплохо, но есть определенный страх, что боль может вернуться», — сказал Бородавко «СЭ».

Первый этап Кубка России пройдет 22-27 ноября в поселке Вершина Теи.