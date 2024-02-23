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Лыжные гонки

23 февраля, 07:48

Бородавко: «Не думаю, что нас ждет создание отдельной лыжной лиги»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сомневается в том, что сборная Норвегии и еще семь стран смогут создать отдельную лигу.

«Как я понимаю, все дело упирается в деньги, но это может иметь определенные последствия для этих стран, поскольку разговор о новой лиге. Будут ли эти государства допущены к чемпионатам мира? Какими будут новый формат и устав? Пока тут слишком много вопросов, и это, скорее всего, только первый пробный шаг. Не думаю, что нас ждет создание отдельной лыжной лиги. Это больше эмоции, чтобы склонить на свою сторону FIS», — приводит RT слова Бородавко.

Ранее NRK сообщил, что Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения, Швейцария и Норвегия собираются создать собственные соревнования, которые будут существовать вне системы FIS.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Йоханнес Клебо во&nbsp;главе лыжного пелотона. Норвегия может выйти из FIS и создать лыжную суперлигу

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1276613-borodavko-norvegiya-lyzhi-gonki-liga
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