Бородавко: «Не думаю, что нас ждет создание отдельной лыжной лиги»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сомневается в том, что сборная Норвегии и еще семь стран смогут создать отдельную лигу.

«Как я понимаю, все дело упирается в деньги, но это может иметь определенные последствия для этих стран, поскольку разговор о новой лиге. Будут ли эти государства допущены к чемпионатам мира? Какими будут новый формат и устав? Пока тут слишком много вопросов, и это, скорее всего, только первый пробный шаг. Не думаю, что нас ждет создание отдельной лыжной лиги. Это больше эмоции, чтобы склонить на свою сторону FIS», — приводит RT слова Бородавко.

Ранее NRK сообщил, что Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения, Швейцария и Норвегия собираются создать собственные соревнования, которые будут существовать вне системы FIS.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.