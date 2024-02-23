Большунов стал победителем «Гонки Легкова», Латыпов — четвертый

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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем десятой «Гонки Легкова».

Россиянин преодолел дистанцию 20 км за 46 минут 24,3 секунды. Вторым стал Сергей Ардашев (отставание 4,6 секунды). На третьем месте олимпийский чемпион Алексей Червоткин (+14,6).

27-летний Большунов впервые стал победителем «Гонки Легкова».

Среди женщин лучшей стала Вероника Степанова (51.26,6). На втором месте расположилась Анастасия Кулешова (+11,6), третья — Мария Истомина (+36,1).

23 и 24 февраля в городе Пересвет Московской области проходят Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Гонка Легкова PARI».