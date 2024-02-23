Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

23 февраля, 14:48

Большунов стал победителем «Гонки Легкова», Латыпов — четвертый

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем десятой «Гонки Легкова».

Россиянин преодолел дистанцию 20 км за 46 минут 24,3 секунды. Вторым стал Сергей Ардашев (отставание 4,6 секунды). На третьем месте олимпийский чемпион Алексей Червоткин (+14,6).

27-летний Большунов впервые стал победителем «Гонки Легкова».

Среди женщин лучшей стала Вероника Степанова (51.26,6). На втором месте расположилась Анастасия Кулешова (+11,6), третья — Мария Истомина (+36,1).

23 и 24 февраля в городе Пересвет Московской области проходят Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Гонка Легкова PARI».

Александр Большунов
2
0
Читайте также
Форвард «Краснодара» Кордоба поделился мнением о судействе в РПЛ
Началась трансляция послания Путина к Совету Федерации
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко: «Не думаю, что нас ждет создание отдельной лыжной лиги»

Большунов ответил Степановой, назвавшей его победы в России скучными
Новости
RSS RSS
Все новости