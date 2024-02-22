Норвегия может выйти из FIS и создать лыжную суперлигу

Норвегия и еще семь стран отказались подписывать соглашение с Международной лыжной ассоциацией (FIS) по централизованному распределению телевизионных прав, сообщает NRK.

По сведениям источника, против соглашения коалиционно выступили Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения и Швейцария. Сообщается, что страны намерены создать лыжную суперлигу.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских атлетов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.