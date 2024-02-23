Бородавко — о лыжной Суперлиге: «Любое развитие — это всегда здорово»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал информацию, что сборная Норвегии и еще семь стран могут создать отдельную лигу в протест Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Любое развитие — это всегда здорово. Но самое интересное, что ляжет в основу этого лыжного сообщества. Какие мероприятия они планируют проводить, потому что FIS это объединение всех мировых лыж. Поэтому здесь по-хорошему бы изучить вопрос, и тогда уже будет более понятно какой уровень и что в целом предлагают эти страны, — отметил Бородавко.

Возьмут ли туда российских лыжников? Не берусь сказать. На чемпионат мира не берут, поэтому сказать, что в Суперлигу точно да, нас позовут и это будет интересно не могу. Многие лыжники говорят, что без российских спортсменов уже не так интересно, какой- то междусобойчик. Наверняка это структура будет коммерческая и привлечение самых сильных лыжников — одно из главных условий по созданию этой Суперлиги», — приводит «Спорт День За Днем» Бородавко.

Ранее NRK сообщил, что Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения, Швейцария и Норвегия собираются создать собственные соревнования, которые будут существовать вне системы FIS.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.