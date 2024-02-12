Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

12 февраля, 14:00

Бородавко: «У Терентьева больше недели температура была в районе 39»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о состоянии двукратного призера Олимпиады Александра Терентьева, который не выступит в оставшихся гонках на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

— Александр Терентьев больше не выступит на Спартакиаде.

— Он очень серьезно переболел. Было обследование и консультации со специалистом — спортивным физиологом, который очень четко объяснил — что у него происходит в организме на клеточном уровне. Он рекомендовал восстановить организм и только после этого приступать к скоростным тренировкам и соревнованиям, иначе можно повредить своему здоровью.

— То есть Александр перенес такой тяжелый вирус?

— У него больше недели температура была в районе 39.

— Все силы из организма вышли?

— С научной точки зрения это звучит по-другому. Но это была действительно очень тяжелая болезнь.

— Он не навредил себе тем, что в спринте стартовал?

— Есть определенные ограничения, которые не позволяют его мышечной системе выдавать то, на что он способен. У него не восстановился нервно-мышечный аппарат. Мышцы не могут включаться так, как это было до болезни. Ему нужно время на восстановление.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

— Есть прогноз — когда мы его увидим в следующий раз?

— Это будет определяться по его физическому и функциональному состоянию.

— Он будет проходить еще какое-то обследование?

— Александр получил все рекомендации. Дальше будут тренировки. Надеемся, что его состояние будет постепенно улучшаться и на чемпионате России он сможет проявить себя в полной мере, — сказал Бородавко.

Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Терентьев
Юрий Бородавко
0
Читайте также
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Курбанов впервые сыграл после дисквалификации за наркотики
Шольц рассказал об увеличении трат ФРГ на оборону до 2% от ВВП
Кирби заявил о нежелании Байдена отправлять в отставку главу Пентагона
Британский авианосец Prince of Wales отправился на учения НАТО
В Подмосковье помощник машиниста избил группу подростков в электричке
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Демченко и Михайленко победили в соревнованиях саней-двоек на Спартакиаде 2024
Устюгов не выступит в эстафете и командном спринте на Спартакиаде
Большунов добыл двадцатую победу в сезоне подряд. Но в следующей гонке его команда не фаворит
Богданов и Прохоров выиграли золото Спартакиады в соревнованиях саней-двоек
Новая звезда бросила вызов Большунову на Спартакиаде. Она готова доминировать в двух видах спорта
Бородавко: «Болезни постоянно мешают Истоминой выйти на более высокий уровень»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спицов: «Меня кусал клещ дважды, болел каждые две недели. Рад, что удалось вернуться на прежний уровень»

Бородавко: «Болезни постоянно мешают Истоминой выйти на более высокий уровень»
Новости
RSS RSS
Все новости