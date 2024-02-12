Бородавко: «У Терентьева больше недели температура была в районе 39»
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о состоянии двукратного призера Олимпиады Александра Терентьева, который не выступит в оставшихся гонках на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
— Александр Терентьев больше не выступит на Спартакиаде.
— Он очень серьезно переболел. Было обследование и консультации со специалистом — спортивным физиологом, который очень четко объяснил — что у него происходит в организме на клеточном уровне. Он рекомендовал восстановить организм и только после этого приступать к скоростным тренировкам и соревнованиям, иначе можно повредить своему здоровью.
— То есть Александр перенес такой тяжелый вирус?
— У него больше недели температура была в районе 39.
— Все силы из организма вышли?
— С научной точки зрения это звучит по-другому. Но это была действительно очень тяжелая болезнь.
— Он не навредил себе тем, что в спринте стартовал?
— Есть определенные ограничения, которые не позволяют его мышечной системе выдавать то, на что он способен. У него не восстановился нервно-мышечный аппарат. Мышцы не могут включаться так, как это было до болезни. Ему нужно время на восстановление.
— Есть прогноз — когда мы его увидим в следующий раз?
— Это будет определяться по его физическому и функциональному состоянию.
— Он будет проходить еще какое-то обследование?
— Александр получил все рекомендации. Дальше будут тренировки. Надеемся, что его состояние будет постепенно улучшаться и на чемпионате России он сможет проявить себя в полной мере, — сказал Бородавко.