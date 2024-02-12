Спицов: «Меня кусал клещ дважды, болел каждые две недели. Рад, что удалось вернуться на прежний уровень»

Российский лыжник Денис Спицов рассказал, что осенью дважды заболевал из-за укусов клещей.

— Бородавко сказал, что у вас сезон был под вопросом. Так ли это?

— Да, была скомканная подготовка во время главных месяцев: сентябрь, октябрь. Меня кусал клещ дважды, я болел постоянно, каждые две недели. Рад, что удалось за счет горного сбора вернуться на прежний уровень и на пьедестал.

— Вас самого клещом называют за умение держаться.

— Вот поэтому они меня и любят. Меня стабильно каждый год кусают. Просто в этом году халатно отнесся: не сдавал на анализ, не пил антибиотики. А потом оказалось, что у меня был после положительный тест на боррелиоз. Сам запустил, сам накосячил.

— Как получается, несмотря на трудности, всегда хорошо подводиться к главному старту?

— К сожалению, на протяжении полутора лет мы не использовали горные сборы. Есть Сочи, но не так просто попасть туда и не та высота. В этом году открыли для себя Армению. Я так понимаю, что мы будем теперь ездить очень часто. Там серьезная высота — 2000 метров. В целом мы к основным стартам всегда готовились в среднегорье или высокогорье. И это работало. В очередной раз это доказывает, что помогает.

— Савелий Коростелев говорил, что вы весь сезоне ни шатко, ни валко, но на главном старте Денис в суперформе.

— Зато в прошлом году я был близко и рядом, но на главных стартах остался без единой личной медали. Сезон был вроде успешный, но, с другой стороны, на главных стартах ничего не смог показать. Тоже из-за болезней.

— Но все равно на главных стартах чаще хорошо выступаете.

— Да, так получается. Здесь огромная мотивация, чтобы показать себя на первой Спартакиаде, которая проходит дома. Медаль завоевать хочется всегда.

— Через два года ждем пик формы?

— Не знаю. Посмотрим. Если со здоровьем все наладится. Хочется стабильности какой-то. Не переживать, когда повезет, а когда нет, — сказал Спицов.