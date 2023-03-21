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Бородавко о биатлонистках на чемпионате России по лыжам: «Возвращаемся советской традиции»

Бородавко оценил выступление биатлонисток в гонке с раздельным стартом на чемпионате России по лыжным гонкам
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление биатлонисток Екатерины Носковой и Елизаветы Каплиной в гонке с раздельным стартом на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Лыжи и биатлон — родственные виды спорта. Соперничество между лыжниками и биатлонистами — правильная идея. Это дает дополнительную мотивацию и лыжникам, и биатлонистам. Они повышают свой функциональный уровень благодаря таким мероприятиям. В старые-добрые советские времена биатлонисты очень часто соревновались в лыжных гонках и надо сказать, что Владимир Драчев был победителем лыжного марафона. Это уже все было, и сейчас мы возвращаемся к этой прекрасной традиции. Это только помогает нашим лыжам и биатлону», — приводит слова Бородавко Sport24.

Носкова и Каплина 21 марта выступили в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным ходом в рамках чемпионата России в Тюмени. Носкова финишировала 22-й, а Каплина — 33-й.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2023-03-21-borodavko-o-biatlonistkakh-na-chempionate-rossii-po-lyzham-vozvrashchayemsya-k-prekrasnoy-sovetskoy-traditsii
Биатлон
Юрий Бородавко
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