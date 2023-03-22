Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:17

Большунов назвал лыжный сезон очень прикольным, несмотря на отсутствие международных стартов

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился мнением о лыжном сезоне, в котором российские спортсмены не принимали участие в международных стартах.

«Все начало сезона мы очень сильно загружались той мыслью, что будем жить без международных соревнований, — цитирует Большунова РИА «Новости». — Очень переживали. Но когда начался спортивный год, когда побежали, пошли старты один за другим, то все эти мысли ушли. Да, был чемпионат мира. Да, жалко. Но он проходил где-то там, а мы соревновались между собой в России. И сезон получился, честно говоря, очень плодотворным — и по результатам, и по соревнованиям. Теперь могу сказать с уверенностью: даже прикольно получилось!»

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.

Источник: РИА Новости
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
0
Читайте также
Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974
Проклял партнера по команде ради поездки на чемпионат мира? Дикая история из сборной Аргентины
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко о биатлонистках на чемпионате России по лыжам: «Возвращаемся к советской традиции»

FIS и IBU с сезона-2023/24 полностью запретят применение фторсодержащих средств для лыж
Новости
RSS RSS
Все новости