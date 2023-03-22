Большунов назвал лыжный сезон очень прикольным, несмотря на отсутствие международных стартов

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился мнением о лыжном сезоне, в котором российские спортсмены не принимали участие в международных стартах.

«Все начало сезона мы очень сильно загружались той мыслью, что будем жить без международных соревнований, — цитирует Большунова РИА «Новости». — Очень переживали. Но когда начался спортивный год, когда побежали, пошли старты один за другим, то все эти мысли ушли. Да, был чемпионат мира. Да, жалко. Но он проходил где-то там, а мы соревновались между собой в России. И сезон получился, честно говоря, очень плодотворным — и по результатам, и по соревнованиям. Теперь могу сказать с уверенностью: даже прикольно получилось!»

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.