Тренер Смирновой прокомментировал победу лыжницы в гонке с раздельным стартом в Тюмени

Тренр Егор Сорин считает, что победительница лыжной гонки с раздельного старта на 15 км на чемпионате России Екатерина Смирнова могла бы побороться на этой дистанции с олимпийской чемпионкой Натальей Непряевой.

«Екатерина Смирнова справилась со своей задачей. В отсутствии Натальи Непряевой она была одним из фаворитов, должна была показать на своей коронной гонке хороший результат. Она, увидев, что нет в протоколе Непряевой, поверила, что может сегодня выиграть, но я считаю, что нужно настраиваться на победу даже с участием Непряевой и стремиться к этому. Удивила Алина Пеклецова, она проиграла в упорной борьбе, удержала скорость и завоевала заслуженное серебро, Лиза Пантрина пробежала ожидаемо хорошо. Я не считаю, что с Непряевой нереально бороться на лыжне. Конечно, именно в разделке коньком с Наташей реально бороться, но об этом мы можем говорить только в сослагательном наклонении. Наталья молодец, что не расслабляется, бегает, хотя в России ей сложнее всего себя мотивировать, но она с этим справляется и мотивирует других девчонок выходить на старт, за что ей огромное спасибо», — приводит слова Сорина ТАСС.

Чемпионат России в Тюмени завершится 26 марта.