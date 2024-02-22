Ступак — о словах Вяльбе про нее: «Я ее прекрасно понимаю и согласна»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак прокомментировала слова главы Федерации лыжных гонок России (ФГЛР) Елены Вяльбе.

Ранее президент ФГЛР заявила, что у 29-летней спортсменки «проблемы с головой», и пригрозила ей завершением карьеры.

«Я ее могу понять как руководителя: она хочет, чтобы спортсмены долго бегали, и желательно, чтобы у них была мотивация и оставался классный результат. Я ее прекрасно понимаю, и вообще никаких вопросов нет. Согласна с ней. Еще согласна с фразой про то, что мне надо определиться», — приводит слова Ступак Sport24.

Также лыжница заявила, что она имеет отличные отношения с Вяльбе, и эта ситуация уже была обсуждена за закрытыми дверьми.

29-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете.