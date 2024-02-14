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14 февраля, 12:43

Тиунов: «Серебро в командном спринте для нас как победа»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжник Константин Тиунов прокомментировал командный спринт на Спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени, в котором он выступал за сборную Москвы вместе с Егором Митрошиным и занял второе место.

— Насколько серебро было ожидаемым?

— Не особо ожидаемо. Мы выходили с планами бороться за медали в любом случае. Но серебро для нас как победа.

— Пролог пробежали здорово. Наверное, надеялись, что в финале будете бороться?

— Готовились бороться сто процентов. Мы с Егором примерно одинаковых сил в такой дисциплине. Поэтому вдвоем неплохо пробежали пролог.

— Почему такая расстановка по этапам?

— Потому что Егор в этом году уже заезжал в топ-3 в коньковом спринте. Поэтому решили, что на финише он будет сильнее, чем я.

— Тяжело в холод бежать?

— Это вносит свои коррективы. Но лично мне в холод бежится нормально.

— Не расстроились, что дистанцию сократили?

— Нет. Скорее обрадовались.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
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