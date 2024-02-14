Тиунов: «Серебро в командном спринте для нас как победа»
Лыжник Константин Тиунов прокомментировал командный спринт на Спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени, в котором он выступал за сборную Москвы вместе с Егором Митрошиным и занял второе место.
— Насколько серебро было ожидаемым?
— Не особо ожидаемо. Мы выходили с планами бороться за медали в любом случае. Но серебро для нас как победа.
— Пролог пробежали здорово. Наверное, надеялись, что в финале будете бороться?
— Готовились бороться сто процентов. Мы с Егором примерно одинаковых сил в такой дисциплине. Поэтому вдвоем неплохо пробежали пролог.
— Почему такая расстановка по этапам?
— Потому что Егор в этом году уже заезжал в топ-3 в коньковом спринте. Поэтому решили, что на финише он будет сильнее, чем я.
— Тяжело в холод бежать?
— Это вносит свои коррективы. Но лично мне в холод бежится нормально.
— Не расстроились, что дистанцию сократили?
— Нет. Скорее обрадовались.