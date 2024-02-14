Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

14 февраля, 12:30

Коростелев: «Подошел к Большунову перед командным спринтом: «Босс, что делаем?»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Лыжник Савелий Коростелев прокомментировал победу в командном спринте на Спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени, которую он одержал в составе сборной Архангельской области вместе с Александром Большуновым.

— Наконец-то добрались до первого места в этом сезоне. Рады?

— Конечно, рад. Хотелось бы личную. Первое золото в сезоне тоже хорошо.

— Легко было?

— Нет. Соперники не давали расслабиться, особенно на последнем этапе. Я чуть подальше сначала ехал, потом они ко мне подобрались. То, что сделал Саша в конце своего второго этапа, было хорошим заделом.

— О какой тактике с ним договаривались?

— Ни о какой. Я к нему подошел: «Босс, что делаем?» Он говорит: «Пару движений, и разберемся».

— Наставлений не было?

— Особо не общались по тактике. Как сказал Саша: получилось так, как хотелось.

— Победа в командном спринте компенсировала неудачу в эстафете?

— На чемпионате России компенсируем ту неудачу.

— Дмитрий Горошников говорил, что был не в состоянии. Плюс лыж не было. Не могли с ним поделиться?

— Я не знаю. Я об этом всем узнавал от журналистов. И о плохом самочувствии спортсмена, и о неподготовленности его лыж. Они могли об этом сказать. Может, нам вообще не стоило выходить с двумя больными людьми. Мы узнали об этом сами после гонки. Об этом нужно сообщать. Например, Саша Терентьев после болезни не может никак восстановиться, поэтому уехал. Почему они так не сделали, вопрос хороший, — сказал Коростелев.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация
Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Большунов
Савелий Коростелев
0
Читайте также
Атлантический циклон «Рикса» ожидается в Москве 17 и 18 февраля
Знаменитый сценарист Ряшенцев отреагировал на приговор Промеса
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Сборная Нижнего Новгорода выиграла в соревнованиях по лыжному двоеборью на Спартакиаде 2024
Дикиджи прокомментировал свой минимальный отрыв от Алиева в борьбе за бронзу на Спартакиаде 2024
«Холодно 3,14». Большунов выиграл морозный марафон Спартакиады и продлил серию побед
Семененко стал победителем Всероссийской спартакиады 2024, Кондратюк — второй
Кондратюк — о выступлении на Спартакиаде: «Сегодня случилось возвращение, дальше посмотрим»
Женская сборная Санкт-Петербурга по керлингу победила на Спартакиаде 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов и Коростелев выиграли командный спринт на Спартакиаде 2024

Ступак: «Вяльбе сказала, что нас хотели рассорить»
Новости
RSS RSS
Все новости