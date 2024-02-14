Коростелев: «Подошел к Большунову перед командным спринтом: «Босс, что делаем?»

Лыжник Савелий Коростелев прокомментировал победу в командном спринте на Спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени, которую он одержал в составе сборной Архангельской области вместе с Александром Большуновым.

— Наконец-то добрались до первого места в этом сезоне. Рады?

— Конечно, рад. Хотелось бы личную. Первое золото в сезоне тоже хорошо.

— Легко было?

— Нет. Соперники не давали расслабиться, особенно на последнем этапе. Я чуть подальше сначала ехал, потом они ко мне подобрались. То, что сделал Саша в конце своего второго этапа, было хорошим заделом.

— О какой тактике с ним договаривались?

— Ни о какой. Я к нему подошел: «Босс, что делаем?» Он говорит: «Пару движений, и разберемся».

— Наставлений не было?

— Особо не общались по тактике. Как сказал Саша: получилось так, как хотелось.

— Победа в командном спринте компенсировала неудачу в эстафете?

— На чемпионате России компенсируем ту неудачу.

— Дмитрий Горошников говорил, что был не в состоянии. Плюс лыж не было. Не могли с ним поделиться?

— Я не знаю. Я об этом всем узнавал от журналистов. И о плохом самочувствии спортсмена, и о неподготовленности его лыж. Они могли об этом сказать. Может, нам вообще не стоило выходить с двумя больными людьми. Мы узнали об этом сами после гонки. Об этом нужно сообщать. Например, Саша Терентьев после болезни не может никак восстановиться, поэтому уехал. Почему они так не сделали, вопрос хороший, — сказал Коростелев.