Норвежка Тереза Йохауг победила в спринте на «Ски туре» в шведском Оре. В тройку лидеров вошли ее соотечественницы Хейди Венг и Астрид Якобсен.

Оре (Швеция)

Кубок мира

«Ски тур»

Женщины

Спринт (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 2.27,56

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 1,73

3. Астрид Якобсен (Норвегия) — 2,47

4. Юнна Сундлинг (Швеция) — 5,01

5. Надин Фендрих (Швейцария) — 6,22

6. Линн Сван (Швеция) — 6,98