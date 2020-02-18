Йохауг выиграла спринт на «Ски туре», у Норвегии — весь пьедестал
19:54
Норвежка Тереза Йохауг победила в спринте на «Ски туре» в шведском Оре. В тройку лидеров вошли ее соотечественницы Хейди Венг и Астрид Якобсен.
Оре (Швеция)
Кубок мира
«Ски тур»
Женщины
Спринт (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 2.27,56
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 1,73
3. Астрид Якобсен (Норвегия) — 2,47
4. Юнна Сундлинг (Швеция) — 5,01
5. Надин Фендрих (Швейцария) — 6,22
6. Линн Сван (Швеция) — 6,98
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