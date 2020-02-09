Норвежка Тереза Йохауг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон. Замкнула тройку норвежка Хейди Венг.

Россиянка Наталья Непряева стала шестой.

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.04,1

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 6,5

3. Хейди Венг (Норвегия) — 23,8

4. Астрид Якобсен (Норвегия) — 30,3

5. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 36,9

6. Наталья Непряева (Россия) — 44,8

27. Анна Нечаевская (Россия) — 1.38,7

28. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.40,1

30. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.44,5

33. Екатерина Смирнова (Россия) — 1.54,3

45. Диана Головань (Россия) — 2.30,9