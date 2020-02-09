Йохауг выиграла масс-старт в Фалуне, Непряева — шестая
17:03
Норвежка Тереза Йохауг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон. Замкнула тройку норвежка Хейди Венг.
Россиянка Наталья Непряева стала шестой.
Фалун (Швеция)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт, 10 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 25.04,1
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 6,5
3. Хейди Венг (Норвегия) — 23,8
4. Астрид Якобсен (Норвегия) — 30,3
5. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 36,9
6. Наталья Непряева (Россия) — 44,8
27. Анна Нечаевская (Россия) — 1.38,7
28. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.40,1
30. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.44,5
33. Екатерина Смирнова (Россия) — 1.54,3
45. Диана Головань (Россия) — 2.30,9
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