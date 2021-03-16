Йохауг получила травму из-за жары Оберстдорфе
10:57
Норвежский телеканал NRK 15 марта назвал причину травмы лидера женских лыж Терезы Йохауг, из-за которой 14-картная чемпионка мира пропустила финальный этап Кубка мира в Энгадине (Швейцария).
Йохауг повредила запястье во время чемпионата мира в Оберстдорфе из-за отказа от использования своих обычных перчаток. Жаркая погода в баварских Альпах вынудила Терезу перейти на более тонкие перчатки, которые хуже фиксировали ее запястье. В результате 32-летняя норвежка получила растяжение и решила не усугублять травму в Энгадине.
Сейчас Йохауг возобновила тренировки, но пока работает без палок. Врачи рекомендуют ей дождаться полного восстановления от травмы.
(Олег Шамонаев)
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