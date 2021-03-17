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Большунов рассказал о соперничестве с Клебо на коротких и длинных дистанциях

08:50
Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Фото Reuters
Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Фото Reuters
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Российский лыжник Александр Большунов 17 марта в интервью ТАСС рассказал о соперничестве с норвежцем Йоханнесом Клебо на различных дистанциях.

«Можно ли бороться с Клебо за «Малый глобус» в спринте? У меня все же своя дорога. За спринтерский глобус побороться будет сложно, Йоханнес пока еще сильнейший в этом виде программы. Напрягает ли меня, что Клебо начал «хозяйничать» на длинных дистанциях? Он будет на пытаться залезать на мою территорию, я — на его», — сказал Большунов.

В сезоне 2020/21 24-летний Большунов выиграл «Большой хрустальный глобус» и «Малый хрустальный глобус» в зачете «дистанционщиков». Кроме того, россиянин стал чемпионом мира в скиатлоне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/10918933

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