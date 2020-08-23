Йоханнес Клебо: «Очень жаль, что «Большой хрустальный глобус» заблудился где-то в России»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира.

«Золотая награда и «Малый хрустальный глобус» в спринте — лишнее доказательство, насколько я хорош на коротких дистанциях. Нам должен был достаться и тот трофей, который побольше, но он заблудился где-то в России. Очень жаль. Это обязательно нужно изменить в следующем сезоне. Думаю, его туда так, ошибочно отправили. Сборная Норвегии охотится только за большими наградами», — сказал Клебо в интервью пресс-службе сборной Норвегии.

В сезоне-2019/20 победу в общем зачете одержал российский лыжник Александр Большунов (2221 очко), вторым стал Йоханнес Клебо — 1726 очков. Лыжный сезон был завершен досрочно за три этапа до конца турнира в связи с пандемией коронавируса в мире.